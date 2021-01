La predicció de Valverde sobre De Jong que amb Koeman no es compleix

A finals de novembre de l’any 2019 Ernesto Valverde es va destapar en una roda de premsa prèvia a un partit de la fase de grups de la Champions contra el Borussia Dortmund i va afirmar: “Potser estic parlant més del compte, però crec que en un futur De Jong acabarà jugant més com a migcentre”. L’extècnic blaugrana va concloure així una elaborada exposició sobre el rol del futbolista holandès al Barça, que, juntament amb Griezmann, era la incorporació més destacada per al curs 2019-20.

“El que vol un jugador és ser titular. Ell pot jugar de migcentre o d’interior, ja que té capacitat per despenjar-se en atac i trencar línies. Busquets és un futbolista més de posició, per treure la pilota amb rapidesa, cap a un costat i cap a l’altre”, havia afirmat també Valverde, quan era tema de discussió quin era el rol més adequat per a De Jong. L’extremeny l’havia fet jugar llavors en les tres posicions del centre del camp, tant de pivot com als dos interiors. Minuts abans d’aquesta compareixença de Valverde, el mateix De Jong havia instat la premsa a preguntar-li al tècnic quina creia que havia de ser la seva posició ideal: “¿Si prefereixo jugar d’interior o de migcentre? És una pregunta interessant, però ja he dit en altres ocasions que mentre jugui i ho faci en alguna posició del mig del camp, estic bé. És una pregunta que li hauríeu de fer a l’entrenador”. Mesos abans, al gener, quan es va tancar el seu fitxatge, Josep Maria Bartomeu –que va haver d’intervenir personalment en l’operació davant la pressió d’altres grans clubs per endur-se el futbolista–, li havia dit a De Jong que al Barça jugaria d’interior.

Amb l’arribada de Ronald Koeman a la banqueta blaugrana, trobar quina és la millor posició de l’ex de l’Ajax en l’esquema del Barça continua sent un tema de debat. Tant amb Valverde com amb el tècnic holandès –que ja havia entrenat De Jong amb la selecció dels Països Baixos–, el migcampista ha comptat amb la plena confiança dels dos entrenadors. Si amb l’extremeny va ser Rakitic qui va veure relegat el seu protagonisme, amb l'holandès està sent un nouvingut, Pjanic, qui s’ha de repartir els minuts amb Busquets, ja que De Jong és indiscutible per a Koeman.

Malgrat que durant l’inici d’aquesta temporada la predicció de Valverde es va complir a mitges –ja que Koeman, enrocat en el seu sistema de 4-2-3-1, ubicava l’ex de l’Ajax al doble pivot en paral·lel a Busquets–, és ara, jugant com a interior, quan més està brillant De Jong. L'última setmana, en què tot l’equip ha estat de notable sumant 12 punts de 12 possibles a domicili i anant de menys a més, el migcampista holandès ha destacat amb llum pròpia des que ja no està encaixonat en el doble pivot.

Com ja li demanava Valverde, Koeman també li exigeix a De Jong tenir arribada des de segona línia i ajudar en la creació ofensiva. Ha sigut abandonant el 4-2-3-1 i atorgant les tasques d’inici de la construcció des del darrere a Busquets –els últims partits s’ha vist el de Badia incorporar-se de nou entre els dos centrals per començar a repartir joc–, quan l'holandès ha començat a divertir-se de veritat trepitjant àrea. Contra l’Osca va marcar l'únic gol del partit, contra l’Athletic Club va assistir Pedri en el gol del canari i contra el Granada se’l va veure conduir veloç fins a trepitjar àrea i provar el xut, una acció que encara ha desenvolupat poc vestint la samarreta blaugrana. La presència de De Jong i Pedri als interiors també ha permès a Leo Messi tenir més socis que entenen el seu llenguatge a la medul·lar.

Potser la predicció de Valverde –que, agradi més o menys, en sap una estona llarga de futbol– sobre de De Jong s’acabarà complint en el futur. De moment, però, l’holandès està mostrant la seva millor cara al Barça com a interior.