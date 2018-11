El VAR arribarà a la Premier la temporada 2019-20

La Premier League introduirà el VAR la temporada vinent (2019-20), segons ha anunciat l'organisme. En una reunió entre els representants de la lliga anglesa, on han participat els clubs, s'ha acordat implementar el sistema de videoarbitratge. Aquest curs ja s'estan fent proves en alguns partits de la Premier, si bé són assajos que no tenen cap incidència en el joc.

A Anglaterra es debat sobre els usos del VAR a les diferents lligues del món al detall. El programa de proves de la Premier League continuarà durant la resta d'aquesta de temporada, amb un èmfasi en aquells partits disputats simultàniament els dissabtes a la tarda, on es crearà un protocol per comunicar les decisions de VAR als aficionats. La lliga anglesa formularà ara la petició per utilitzar aquest sistema a la FIFA.