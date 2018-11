Susanna Dinnage, primera presidenta de la història de la Premier League

Per primer cop en la història, la Premier League estarà presidida per una dona, Susanna Dinnage. La nova dirigent substitueix Richard Scudamore, que portava 19 anys al capdavant de la lliga anglesa. Dinnage treballava actualment a Discovery, on era la presidenta del canal Animal Planet. "Estic emocionada davant la perspectiva d'assumir aquest càrrec, la Premier League significa molt per a la gent. És el cim de l'esport professional i l'oportunitat de liderar una organització dinàmica i inspiracional", ha assegurat.

Bruce Buck, president del Chelsea i del Comitè de Nominacions de la Premier League, s'ha mostrat "molt satisfet" per haver aconseguit "nomenar una líder tan capaç per a aquest rol tan important". Dinnage ha sigut escollida "pel seu historial en la gestió de negocis complexos a través de la transformació i disrupció digitals", segons Buck, que ha destacat el seu pes en la radiodifusió. "És una figura líder en aquesta indústria, una executiva que sap desenvolupar les persones. Estem segurs que podrà portar la Premier a noves altures".

Scudamore deixarà el càrrec a finals d'any, als 59 anys. Ocupava el rol de màxim executiu de la Premier des del 1999. Sota el seu mandat, la Premier ha firmat suculents contractes de patrocini i retransmissions televisives, passant de 1.200 milions de lliures el trienni 2001-04 a 5.134 el trienni 2013-16.