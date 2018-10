Jaume Plensa, Garbiñe Muguruza i Andrés Iniesta, premis Sport Cultura Barcelona

L'escultor Jaume Plensa, en la categoria Cultura; la tenista Garbiñe Muguruza, en la categoria Esport, representada per Àlex Corretja, i el jugador de futbol Andrés Iniesta, en la categoria Millor Trajectòria, representat per Guillermo Amor, han rebut a l'Antiga Fàbrica Damm els premis Sport Cultura Barcelona 2017. A més, l'Hospital Sant Joan de Déu ha rebut una menció especial. A l'esdeveniment hi ha assistit el president de Sport Cultura Barcelona, Beto Agustí, i el president d'honor de Sport Cultura Barcelona, Manuel Carreras, així com diverses personalitats del món cultural, esportiu i institucional de la ciutat com ara Gerard Figueras, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya; Maite Fandos, diputada delegada d'Esports de la Diputació de Barcelona; Marta Carranza, comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, o Ramon Agenjo, president de la Fundació Damm.

Els premis Sport Cultura Barcelona guardonen una persona, col·lectiu o institució que hagi sigut rellevant en l'àmbit de la Cultura i de l'Esport, així com la millor trajectòria en reconeixement a una persona, col·lectiu o entitat per la seva trajectòria professional en qualsevol àmbit. A més, també hi ha la menció especial per a una persona o entitat finalista que per la seva tasca, recorregut o dedicació s'ho mereixi, a criteri del jurat.