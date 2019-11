Machín: "Estem en una situació complexa, ens costa un món puntuar"

"És evident que estem en una situació complexa i compromesa. Anem penúltims, ens costa un món puntuar". Pablo Machín és conscient del delicat moment que viu l'Espanyol en una Lliga on segueix sense aixecar el cap. Després de la derrota al Wanda Metropolitano, el tècnic de Sòria ha lamentat el "desordre" que ha patit el seu equip en una segona meitat, ha confessat, on "l'Atlètic ha estat superior". "Han demostrat el potencial que tenen, però hem tingut la falta que ens han anul·lat i ens hem tornat més desordenats. Si no juguem ordenats és difícil guanyar per qualitat, sobretot l'Atlètic".

Machín ha assegurat que el seu equip ha "competit bé" durant una primera part que ha finalitzat amb mal regust de boca pel gol dels locals al temps afegit. "L'avantatge que teníem ens hauria donat motivació, però quan estàs en aquest tipus de situacions sembla que tot se't tira a sobre. Una decisió en fora de joc, molt just, ens ha fet mal". El preparador blanc-i-blau ha reconegut que, tot i la millora de les seves sensacions, el que defineix les victòries "és la qualitat i la determinació a les àrees".

L'entrenador espanyolista ha reconegut que la lesió matinera de Naldo, que creu que pateix "un trencament fibril·lar", ha condicionat els canvis previstos. "Imaginava que la velocitat de Pedrosa a la segona part podia ens donar un plus, però la situació de Naldo ens ha obligat a tenir només dos canvis més". Machín també s'ha pronunciat sobre les decisions del VAR: "Ho podeu analitzar millor que jo, això no ens ajudarà. Vull ser crític amb mi mateix i el que pugui fer per millorar, ho faré. Puc fer poca cosa amb el que sigui extern. Si dic alguna cosa improcedent, jugaria en contra meu. Són situacions molt justes, molt al límit".