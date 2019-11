Machín: “Sabem que serà un camí llarg, però necessitem anar sumant per ficar-nos en la lluita ja”

Pablo Machín vol evitar que l’eufòria europea després de la golejada al Ludogorets es transformi en una excessiva confiança a la Lliga. “Podria treure pit de la golejada però he de ser més sensat. A ningú li regalen res, és meritori el que vam fer però es van produir unes condicions excepcionals. Si anem excessivament confiats, podem donar avantatge a un rival amb moltíssima qualitat que no ens perdonaria”.

El preparador sorià confia en arribar amb un bon resultat a la pròxima aturada de seleccions. “Seria l’ideal, perquè completaria aquest trajecte des de l’anterior aturada, quan vaig arribar aquí. La millora es veuria corroborada i ens donaria més moral o tranquil·litat en la classificació”. Machín és conscient que encara que “el camí serà llarg, cal anar sumant per ficar l’equip en la lluita ja”.

Generar ocasions davant un dels equips que es defensa més bé de la Lliga serà un dels grans reptes de l’Espanyol, segons Machín, que també dona una gran importància a deixar la porteria a zero. El tècnic no es confia per la ratxa irregular de l’Atlètic: “Crec que els fa més perillosos. Juguen a casa i necessiten guanyar per continuar lluitant pels seus objectius. Porten moltes temporades a la part de dalt, i quan se senten qüestionats per l’entorn segur que donen un plus per mirar de fer callar algunes boques”. Machín confia que el seu equip “no sigui un convidat de pedra” al Wanda Metropolitano.

També s’ha pronunciat sobre les crítiques rebudes per Diego Simeone. “Només puc dir que és admirable el treball que ha fet. Pocs entrenadors poden tenir el seu rendiment, porta vuit o nou temporades al mateix club, i hi continua amb aquella energia de vendre el seu discurs a molts futbolistes que són els mateixos de fa anys”.

El tècnic espanyolista també s’ha pronunciat sobre les baixes de la llista, com Calero, Lluís i Lozano. “Qualsevol pot caure de la llista. Això serà habitual perquè només n’hi poden anar 18. No són menys importants, perquè tots tenen la possibilitat de competir”.