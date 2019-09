Gallego: "En la xerrada no hi va haver retrets, tots vam fer autocrítica"

La reunió de més de dues hores que va mantenir dilluns el vestidor de l'Espanyol amb el cos tècnic de David Gallego no ha fet més que reforçar la idea de joc del preparador de Súria, que abans de visitar el Celta ha reconegut que en va sortir més "optimista" del que hi va entrar. "En la reunió no hi va haver cap retret, hi va haver opinions del que sentien. Sobre la manera de jugar, tots ho tenien clar. Era més una qüestió pròpia d’autocrítica a què ens sumem tot el cos tècnic. L’autocrítica ens fa créixer. La xerrada em va encantar, em va donar uns 'inputs' molt positius. És una part més de l'entrenament i va servir per expressar sentiments, fer autocrítica, empatitzar amb l’afició i crear una energia positiva. Després de la xerrada vam fer el millor entrenament que hem fet fins ara". Gallego ha explicat per què no canviarà la manera de jugar. "Si l’equip hi ha fases del partit que fa el que volem és perquè ho entén. No és qüestió de la idea de joc, perquè si no s’entengués no es faria en cap moment. Tots hem de fer autocrítica i donar més. Com estem ara, no ens dona per assolir els tres punts".

L'entrenador espanyolista s'ha mostrat "feliç i il·lusionat", però alhora "preocupat" per no trobar "la millor versió de l'equip". "Això és futbol. No estic disfrutant perquè no veig l’equip competir com m’agradaria. Li dedico més temps, treballo perquè rendeixi com crec que han de rendir. La resta no em preocupa en absolut", ha afegit. De moment, no l'inquieta la classificació, sinó les sensacions. "Ara és normal que amb poques jornades puguis estar a baix, el preocupant és estar a baix quan portes moltes jornades. Hem de guanyar per aconseguir la confiança que necessitem, aquest equip és millor del que es pensa. És aviat per parlar de la classificació, hem d’estar a sobre de les sensacions, que no són bones i les hem de millorar ja".

Sobre el Celta, ha avisat que és un rival amb jugadors "espectaculars a dalt, que s'associen molt bé": "És dels equips que millor inicien el joc, com la Reial Societat". El tècnic ha avisat que els viguesos els poden fer passar una mala estona si no estan al seu millor nivell. "Si t’estires i no ets intens, s’ho passen pipa contra el rival. Hem de fer dues coses, no estirar-nos, saber quan saltar a les pressions i quan no, i tenir molta pilota. Aquesta és la meva valentia". Gallego ha insistit que seguirà demanant als seus homes que juguin la pilota des del darrere perquè "tenen nivell suficient per fer-ho". "Concebo el joc així i així es farà. Només els demano valentia", ha sentenciat el tècnic, que ha reconegut que en alguns moments el seu equip ha patit "un bloqueig". "A nivell d’intensitat cal anar a més, és culpa meva de no saber-ho inculcar més", ha rematat.