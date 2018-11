L’actualitat esportiva del Barça acaba devorant la majoria de projectes que el club blaugrana posa en marxa, però l’entitat no es resigna i busca espais per fer-ne difusió. L’objectiu és diferenciar-se dels seus competidors i accentuar el Més que un club perquè el lema no es rovelli. Una de les apostes més fortes és la de la Masia 360, un programa al qual destinen vuit milions d’euros anuals, sense comptar els sous dels entrenadors. “És un dels programes que el club considera estrella. Es va crear dins del pla estratègic 2014-2020 per donar un valor afegit que els altres clubs d’Europa no tenen. La diferència entre un club i un altre no pot ser només el pressupost. El Barça havia de ser alguna cosa més, i vam apostar per formar persones a través de l’esport”, resumeix Albert Soler.

El director d’esports professionals, que fa un any va abandonar l’àrea de futbol, va aprofitar el primer congrés de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per detallar els pals de paller del programa, que complementa el vessant competitiu dels jugadors del planter. “És un canvi d’orientació respecte al que sempre havia fet el club, ja que ara utilitzem l’esport per educar els nens. L’objectiu no és només l’esport sinó una formació integral”, explica Soler. Les famílies van acceptar ràpidament el nou sistema, però la transició més difícil va ser la dels entrenadors de la casa. “Van haver de canviar el xip, ja que vam començar a demanar-los coses diferents”, reconeix l’executiu.

“Hi ha cinc punts sobre els quals se sustenta el programa Masia 360 del Barça: acompanyar l’esportista de manera integral, generar espais formatius per a entrenadors, entrenar les competències emocionals, implementar formacions que permetin a la família tenir una visió compartida i alineada i entendre que tot l’entorn educa. Els preparem per al camí, no el camí”, sentencia Soler.

“Somnis que no es compleixen”

Les possibilitats que un jove del planter acabi al primer equip són molt reduïdes, especialment en el cas del futbol. “Som una casa de somnis que gairebé mai es compleixen i, per tant, és important gestionar la frustració. El nostre objectiu és guanyar el màxim nombre de competicions amb el màxim nombre de jugadors formats a casa. Això és molt complicat perquè la competència és molt gran”, argumenta Soler.

L’exjugador de waterpolo detalla com han canviat les interaccions. “L’entrenador no es relaciona amb la família, només amb els nois i amb els tutors. Ha de saber gestionar les emocions. La figura del tutor és nova, de fa tres anys. El seu paper és el de relacionar-se amb l’esportista, la família i l’entrenador. A més, hi ha un psicòleg que fa el seguiment de la família. També intentem donar molta importància a les persones que nosaltres anomenem invisibles. Des de taxistes fins a cuiners, passant per conserges”, diu.

Els Laureus van premiar com a millor moment esportiu del 2016 el gest amb el rival que va tenir un dels equips de La Masia. En aquest cas, l’infantil B. Els jugadors del Barça van consolar l’equip rival, l’Omiya Ardija, després de superar-los en la final de la World Challenge Cup, una imatge que es va convertir en viral a través de les xarxes. “Els valors han d’impregnar tot el que fa el club. Quan vam rebre el premi Laureus pel comportament de l’equip infantil vam entendre que alguna cosa estem fent bé. Busquem l’èxit, però l’èxit del programa és que el dia de demà tinguem bons professionals que hagin passat pel club. No es tracta de diners sinó d’apostar per un concepte”, sentencia Soler.

Els esportistes que formen part de la Masia 360, uns 640, tenen tutories personalitzades, classes de reforç escolar, treball personalitzat d’aspectes emocionals, hàbits nutricionals, ús de xarxes socials o coneixement del mateix club. “Han de saber qui va defensar abans que ells la samarreta del Barça i què significa portar l’escut del club al pit”, recorda Soler. Formar part del Barça implica alguna cosa més que entrenar-se i jugar el partit el cap de setmana.