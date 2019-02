Ferreyra i Semedo, dos reforços per aportar "versatilitat"

L'Espanyol ha presentat de manera conjunta els seus dos últims reforços hivernals. Facundo 'Chucky' Ferreyra, que portarà el dorsal 11 que deixa lliure Baptistão, i Alfa Semedo, que lluirà el 2 de Pipa, han parlat per primer cop com a nous jugadors blanc-i-blaus. El director de futbol professional del club, Rufete, ha destacat que són dos jugadors que "han escollit l'Espanyol fent un esforç per venir, perquè tenien moltes possibilitats". L'alacantí ha apuntat que aportaran "una barreja de qualitats" que ha de permetre a Rubi disposar d'"una plantilla versàtil amb més eines".

"Sempre van mostrar molt d'interès perquè vingués a jugar aquí. L'estiu passat vaig estar a punt de venir-hi, però aleshores vaig decidir anar al Benfica. Em va sorprendre que sis mesos després continuessin interessats en mi, això em va animar a venir-hi", ha explicat Facundo Ferreyra, de qui Rufete ha destacat "la capacitat per fer gols i l'experiència" que pot aportar al vestidor.

Ferreyra, argentí que el pròxim mes de març farà 28 anys, firma fins al juny del 2020 amb una opció de compra d'uns 8 milions d'euros. La seva cessió té un cost de 2,2 milions, que es descomptarien de la xifra total que l'Espanyol hauria de pagar si decideix quedar-se'l en propietat (n'hauria d'afegir 5,8 més). Aquest divendres ha passat la corresponent revisió mèdica a la Clínica Corachan. Mesura 1,83 cm i té la doble nacionalitat, argentina i italiana.

"No ha sigut fàcil venir, però per sort soc aquí, per donar el màxim i intentar demostrar a la Lliga el millor de mi", ha afegit el davanter, que ha reconegut que intentarà reivindicar-se després d'un primer tram de curs amb poc protagonisme al Benfica. "No vaig tenir els sis mesos que esperava. Vull tornar a jugar, a sentir-me com abans al Xakhtar, ara en una Lliga molt més competitiva".

En el cas de Semedo, la cessió fins al juny té un cost de 400.000 euros. El migcampista, que juntament amb Wu Lei ja s'ha entrenat aquest mateix divendres, no s'ha volgut comparar amb cap altre jugador de la seva posició, i ha deixat clar que si bé ell se sent més còmode "com a migcampista defensiu", no li faria res ocupar la posició de central, on havia jugat de petit, si l'entrenador ho demana.

El jugador de Guinea-Bissau, que té la nacionalitat portuguesa, es va formar al Benfica, que el va repescar després d'una temporada al Vilafranquense i una altra al Moreirense. Arriba cedit fins a final d'aquest curs, sense opció de compra.