Caràcter uruguaià per apuntalar la defensa blanc-i-blava

“Em considero un jugador agressiu, contundent, atent a tot el que passa i que intenta no desconcentrar-se mai. En el joc aeri, també em prova fer algun gol a banda de refusar pilotes”. Així s’ha descrit un Leandro Cabrera que arriba a l’RCDE Stadium per aportar l’esperit competitiu característic dels jugadors uruguaians. Agraït per l’aposta ferma del club blanc-i-blau, ha explicat els motius que l’han portat a canviar la comoditat amb què vivia a Getafe pel repte que l’espera a l’Espanyol: “El punt fort ha estat l’Espanyol en si, una institució molt gran amb molta història de pes, una afició compromesa amb l’equip i un projecte a llarg termini que sedueix molt. M’ho prenc com un repte, és un pas endavant en la meva carrera”.

Firma fins al 2024, quan tindrà 33 anys, a canvi de 9 milions, xifra que el converteix en el defensa més car de la història de l’Espanyol. Supera els 8 milions pagats per Calero, que a l’estiu s’havia situat per davant d’altres defenses com Pareja (5), Helguera (4,5), Forlín i David López (4). Cabrera ha viscut una intensa primera jornada com a blanc-i-blau, amb revisió mèdica, primer entrenament i presentació. “Els companys transmeten optimisme i bones sensacions, que és el que cal per tirar això endavant. Al vestidor es respira un ambient positiu i una gran harmonia, això és l’essencial”, ha reconegut el jugador. Gràcies al canvi d’una normativa de la UEFA, l’Espanyol el podrà utilitzar a l’Europa League tot i haver jugat ja en aquesta competició amb el Getafe.

Nascut a Montevideo, serà el primer central esquerrà de la plantilla després de la marxa d’Hermoso. És un central portentós en el joc aeri i que no es complica la vida en defensa. La temporada passada va ser el segon jugador que més pilotes va refusar de la Lliga (6,7 per partit) i el cinquè pel que fa a disputes aèries guanyades (4,9). Enguany presenta uns registres menors (3,6 refusos per duel i 3,1 duels aeris guanyats) però que segueixen sent notables. Cabrera arriba poc després d’un Raúl de Tomás amb qui va coincidir al Madrid Castilla el curs 2013-14.

Falta un extrem i buscar sortides

Amb l’uruguaià, l’Espanyol ja té ocupades les 25 fitxes professionals de la plantilla, motiu pel qual haurà de donar sortida a alguns jugadors. Un dels que perdrà la fitxa és Corchia, a qui es donarà la baixa federativa per lesió de llarga durada. Cabrera, de fet, assumeix el seu dorsal, el 18. Ferreyra i Lluís López són els dos candidats més ben situats per marxar aquest gener d’un club que vol tancar el mercat amb un extrem. Embarba i Ibai Gómez són les opcions més factibles ara mateix. L’Espanyol, de fet, ha estat a Madrid aquest dilluns per negociar per l’extrem madrileny, per qui el Rayo Vallecano demana els 10 milions de la clàusula. “Són noms que estem valorant. No hi ha res definit perquè competim amb altres equips. L’objectiu del mercat era no fallar, portar jugadors que ens han d’ajudar i que facin projecte”, ha apuntat Rufete, que ha qualificat els pròxims mesos com “un punt d’inflexió en la història del club”.