Oier: "És un pas endavant en la meva carrera"

"Qualsevol equip pot baixar a Segona, també els de mitja taula. Tot pot passar. Però soc aquí perquè és la millor opció que tinc, crec que se salvarà i vinc amb gust i ganes". Així s'ha presentat aquest dimarts Oier Olazabal, que arriba a l'Espanyol per afegir competència a una porteria que, una dècada després, tornarà a tenir tres porters amb fitxa del primer equip. L'últim cop que va passar va ser el curs 2011-12, quan van coincidir Cristian Álvarez, Kiko Casilla i Carlos Kameni, que va marxar al mercat d'hivern. En aquest sentit s'ha pronunciat Rufete: "Té experiència i sap que estem en una situació complexa. Hem fet un mercat per generar molta competència a la plantilla. Sé que ajudarà molt el grup a aconseguir l'objectiu". Oier ha apuntat que la clau és la unitat al vestidor: "Per a mi la paraula és equip. Hi ha hagut moments de la meva carrera que m'he trobat amb aquesta situació i és important això, que tothom vagi a l'una. Tot i la derrota de l'altre dia, la gent hi confia".

El porter basc, que firma fins al 2022 amb un any més opcional, és plenament conscient que no ho tindrà fàcil amb Diego López i Andrés Prieto. "Són molt bons porters. A Primera no regalen el lloc a ningú. Vinc a competir i a entrenar tan bé com pugui. L'entrenador decidirà, no és una cosa que em preocupi. Tots ho tenim clar". Oier, que ha reconegut que a l'estiu hi va haver contactes que no van fructificar per fitxar per l'Espanyol, ha deixat clar que aquest moviment suposa "un pas endavant" en la seva carrera "tot i la situació que viu el club". "Hi ha un gran equip, s'ha fet un gran esforç", ha afegit, abans de reconèixer que els companys que tenia al Llevant el van felicitar. "Hi ha una millora en projecte, plantilla, capacitat de superació, el camp, les condicions de treball. No coneixia la Ciutat Esportiva. Arribo a un gran club".

Piatti pot marxar aquest gener

Instants després de presentar l'últim reforç hivernal, el director de futbol professional ha fet balanç d'aquest mercat i ha anticipat que encara hi pot haver una sortida més: la de Pablo Piatti, que se sumaria a les ja conegudes d'Esteban Granero i Lluís López. "Piatti té uns dies lliures per fer una revisió i parlar amb un altre club que encara té el mercat de fitxatges obert. Si s'acaba tancant, tindrem una sortida més", ha apuntat Rufete. L'argentí, que acaba contracte al juny, alliberaria una mica més de marge salarial. Piatti només ha participat en 229 minuts aquesta temporada, en què ha estat penalitzat per les lesions.

"Hem treballat en tot moment amb primeres opcions i crec que ho hem aconseguit. El nostre objectiu com a mercat era aconseguir el compromís dels jugadors. Sense això no hauríem aconseguit cap dels fitxatges. Ha estat fàcil perquè, com diuen, l'Espanyol és un gran club i és un pas endavant en la seva carrera", ha apuntat l'alacantí, que ha definit el perfil dels jugadors que han incorporat: "Volíem rendiment immediat, que coneguessin la Lliga, i el compromís d'anys de contracte porta a tenir valor patrimonial per al club, amb valor al mercat. La plantilla te més valor patrimonial i menys edat que fa dos anys". Rufete s'ha referit a l'esforç econòmic que ha fet l'entitat aquest gener. "Hem intentat fer el millor durant un mes per a l'equip per millorar números i les estadístiques, per aconseguir l'objectiu. Estem convençuts que l'aposta ens sortirà bé. Es treballa en relació a la situació del club. A l'estiu hi havia unes necessitats i ara unes altres. En aquest mercat hem tingut tots més predisposició a fitxar. Hem consumit tot el que teníem pel que fa al fair play financer. Hem posat peces importants al club. Volíem generar il·lusió i augmentar l'autoestima del grup", ha explicat. Qüestionat sobre el fet que no s'hagués fet una inversió més alta a l'estiu, Rufete ha puntualitzat que tenien "menys eines". "No em penedeixo del que vam fer a l'estiu perquè vam donar el màxim. Va ser un mercat molt complicat perquè vam començar a competir molt aviat i vam tenir un canvi d'entrenador. Vam intentar fer una plantilla per competir en tres competicions".

El director de futbol professional també ha justificat el fet de portar un porter i no un lateral dret: "La nostra planificació està molt clara amb Abelardo: tenim un lateral dret que és capità de l'equip i hi confiem plenament. Tenim dos jugadors de casa, Víctor Gómez i Pipa, que han de treballar fort. Han tingut ofertes i hem decidit que no surtin. Independentment del que va passar contra l'Athletic, que va ser cosa del tècnic, tenim molt clar que el club donarà confiança a la gent de casa. El porter era una opció d'inici sempre que hi cabés en termes del fair play financer".