Wu Lei: "Vull demostrar al món que a la Xina hi ha grans jugadors que ho poden fer molt bé"

Wu Lei ha viscut una multitudinària i mediàtica presentació com a nou jugador de l'Espanyol. Envoltat d'un gran nombre de periodistes, l'extrem xinès s'ha mostrat preparat per afrontar el repte més ambiciós de la seva carrera: "Venir a Europa sempre ha estat el meu desig. Ara, amb l’edat que tinc, tinc prou maduresa per emprendre aquest repte: venir a la Lliga, una de les millors del món, i concretament a l’Espanyol, perquè portava temps seguint-me i mostrant interès per mi. Han fet una aposta important per mi, crec que em puc adaptar a l’estil de joc de l’equip", ha apuntat Wu en el seu primer dia com a jugador blanc-i-blau.

Ja ho és a tots els efectes, després que hagi passat la primera revisió. No serà fins a aquest dimecres, però, quan passi una segona revisió mèdica més exhaustiva, que els metges del club determinaran si ha de passar o no pel quiròfan per solucionar una lesió a la clavícula. Passi el que passi, l'acord "és ferm", segons ha aclarit el vicepresident Carlos García Pont, que, tot i que no ha volgut revelar detalls sobre l'acord del traspàs, en què hi ha clàusules de confidencialitat, sí que ha anunciat que el vincle serà de dues temporades més una tercera d'opcional.

"Desitjo els millors resultats per al club, tant de bo puguem lluitar per Europa, seria l’ideal", ha explicat el jugador, que s'ha mostrat "molt content" d'aterrar a l'Espanyol i a la Lliga. "És un gran repte", ha reconegut el jugador, que lluirà el dorsal 24. Wu Lei ha explicat que havia sentit a parlar de Tamudo, a qui ha pogut conèixer aquest dimarts, i que les primeres paraules que ha après en català són "marcar gols".

Preguntat per la seva adaptació, Wu ha confessat que és "conscient de la gran diferència cultural", però ha deixat clar que arriba disposat a aprendre nous costums i una nova cultura en la que serà la seva primera etapa lluny de la Xina. Un país d'on marxa sent un ídol, una responsabilitat que considera que serà igual a l'Espanyol: "La pressió és el motor que m'empeny. Vull demostrar a Europa, a tota l’afició del món, que a la Xina hi ha grans jugadors que ho poden fer molt bé al món”. Qüestionat sobre el desconeixement que tenen d'ell molts aficionats blanc-i-blaus, s'ha mostrat comprensiu: "És normal aquesta reacció quan no coneixes un jugador. Hi ha pocs xinesos que hagin demostrat nivell a Europa. Amb temps i esforç, vull demostrar el nivell".

Un pas important per a l'Espanyol

Sobre aquesta operació n'ha parlat Carlos García Pont. El vicepresident ha assegurat que "fitxar un dels millors jugadors xinesos, si no el millor", és "un pas més en el desenvolupament de l'Espanyol". Un fitxatge que permetrà situar el club espanyolista davant d'"una audiència milionària i en creixement". Pont ha qualificat l'operació de "complicada i amb molts interessos", i n'ha destacat la participació del president Chen Yansheng. El propietari de l'Espanyol ha jugat un paper clau en la seva incorporació. "Hem hagut de ser creatius per fer possible que Wu sigui aquí", ha dit Pont, sense donar més detalls de com pagarà el club el traspàs i el salari del jugador.

El vicepresident ha insistit que es tracta d'un reforç que ajudarà a "millorar el conjunt de l'equip", un discurs que ha recollit el director de futbol professional, Rufete. "Hem hagut de competir amb grans clubs per ell. Sabem l'esforç que ha fet per venir amb nosaltres. Gràcies per voler ser periquito, és una aventura molt gran per al club i per a ell, entre tots farem que sigui molt positiva”, li ha dit com a missatge de benvinguda. Posteriorment, ha deixat clar que es tracta d'un jugador de rendiment immediat i de mirada al futur, i ha tancat dubtes sobre la seva adaptació: "Vol ser un més, vol aprendre ràpid el castellà i competir per jugar. Té uns números fantàstics, té una gran capacitat per entendre el joc, i dins de la part de reforçar l’atac, ens anirà bé".

Rufete també ha parlat del que queda de mercat, dos dies i mig en què l'Espanyol seguirà atent a les possibles ofertes d'altres clubs. "A vegades hi ha una oferta d’última hora i un jugador vol marxar. L’oportunitat de mercat no és el que tu decidiries de portar, sinó una oportunitat que s’adapti, per ajudar-nos, que passi alguna cosa que s’adapti a la nostra caixa econòmica. És la gran diferència entre decidir el que vols i buscar el que pots". Sobre Baptistao, ha reconegut que "sempre està al mercat, perquè és un jugador molt atractiu per als clubs", però fins que no hi hagi sobre la taula alguna cosa interessant per a l'Espanyol, no marxarà". "Ens queden dos dies per treballar per si hi ha alguna ocasió de mercat o alguna sortida. Sempre anem a contrarellotge", ha sentenciat l'alacantí.