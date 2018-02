La Federació vol que el camp del Lleida s'ompli per la Supercopa de Catalunya

Al claustre de la Seu Vella de Lleida ha tingut lloc la presentació de la tercera edició de la Supercopa de Catalunya que jugaran el Barça i l'Espanyol el dimecres 7 de març al Camp d’Esports de Lleida (18.45 h, TV3).

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Andreu Subies, ha donat les gràcies "a tothom per l'esforç que han fet perquè es pugui celebrar aquest partit". Subies ha recordat que "no és fàcil trobar dates en el calendari" i ha destacat que faran "el necessari perquè sigui un gran espectacle".

En aquest sentit, la FCF espera que les graderies del Camp d'Esports ofereixin un magnífic aspecte. D'entrada, ja ha sigut "un èxit" la promoció d'entrades entre els federats i clubs de Lleida i d’arreu de Catalunya.

Xavier Vilajoana, directiu i responsable del futbol formatiu del Barça i representant blaugrana a la presentació, ha assegurat que la Supercopa "apassiona" el Barça: "És la Copa del nostre país". Tot i que el directiu ha dit que l'afronten "amb moltes ganes i il·lusió", no ha precisat si hi jugaran els principals futbolistes del primer equip o no.

Al seu torn, Carlos García Pont, vicepresident de l'Espanyol", s'ha marcat el repte de "desempatar el palmarès" en la "festa del futbol català". Blaugranes i blanc-i-blaus tenen un d'aquests títols a la seva vitrina.

El partit el xiularà Xavier Estrada Fernández, àrbitre lleidatà, que ha insistit en el desig de veure "un gran partit i el camp ple".

A la presentació també hi han assistit l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i el president del Lleida Esportiu, Albert Esteve.