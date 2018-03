El president del PAOK, sancionat amb tres anys sense poder accedir a un estadi després de saltar al camp amb una pistola

La lliga grega de futbol ha sancionat el president del PAOK de Salònica, Ivan Savvidis, amb tres anys sense poder accedir a un estadi per haver protagonitzat una de les imatges de l'any en el món del futbol quan l'11 de març va envair el terreny de joc armat amb una pistola per protestar per l'anul·lació d'un gol del seu equip. A més, la competició hel·lena també ha multat amb 100.000 euros el dirigent del club de Salònica i els ha descomptat 3 punts de la classificació actual.



Cal recordar que el mateix Ivan Savvidis ja s'havia disculpat públicament pels seus actes; tot i això, l'organització de la lliga grega de futbol ha decidit sancionar durament el president del fins ara tercer equip classificat a la competició, que va ser suspesa indefinidament després de l'incident de la pistola.

Finalment, la lliga grega es reprendrà dissabte, després de 3 setmanes d'aturada.

Pistoles, agressions i poder: la bogeria grega

El futbol grec, a punt de ser vetat a Europa

Però aquest escàndol podria tenir conseqüències molt més greus per al futbol grec. El president del comitè creat per la FIFA per supervisar la Federació Grega de Futbol, Herbert Huebel, ha recomanat l'expulsió dels clubs grecs i les seves seleccions de les competicions internacionals.

En l'informe que ha presentat aquest organisme s'hi recullen "repetits incidents violents als estadis" i la impossibilitat per part de la federació hel·lena de "garantir el bon funcionament" de les seves competicions. A més, el text especifica que aquesta ha estat la "segona vegada en els darrers dos anys que la lliga grega ha estat suspesa per raons relacionades amb la violència".



En el cas que es confirmi aquest veto, cap equip grec, sense importar el sexe, l'edat o la categoria dels seus integrants, podria participar en cap competició internacional.