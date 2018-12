Aquests dies s’escriuran molts articles en memòria de Josep Lluís Núñez i de la seva etapa com a president del Barça, la més llarga de la història del club. Probablement tots ells reconeixeran la seva innovadora visió de club des de l’àmbit econòmic, vetllant sempre per l’equilibri pressupostari i l’increment de patrimoni. Sempre prioritzant el que era el millor per al Barça, i fent-ho des de la disciplina de l’eficàcia i l’eficiència en la gestió.

Més enllà de totes les seves gestes aconseguides (La Masia, el Miniestadi, l’ampliació del Camp Nou, el Museu del Barça, la Fundació del Barça, la Ciutat Esportiva Joan Gamper i el fet de passar de 90 penyes el 1978 a les més de 1.200 el 2000…), m’agradaria destacar alguns dels seus aspectes més humans.

Jo vaig tenir la sort de poder-lo tractar de prop, de conèixer la persona més enllà del president. Ho vaig fer perquè Núñez i el meu avi, Nicolau Casaus, van viure un llarg projecte junts, el de dirigir el club en una etapa políticament complexa, i van compartir complicitats, pressions, decepcions, riscos, però també emocions, sentiments i moltes alegries.

Del balanç final em quedo amb el record d’una persona honesta, amiga dels seus amics i que mai va prioritzar els seus interessos personals per sobre dels del Barça. Una persona discreta en la seva vida personal, i que posava la família i els amics per davant de la notorietat pròpia d’un personatge públic.

Alguns han dit, escrit i argumentat que ha estat el millor president del Barça. No ho sé. El que sí que sé és que, d’entre els socis de la nostra entitat, n’hi ha molts, moltíssims, que li han expressat estima, i ho han fet sempre, quan era president i quan ja no ho era.

També ell va pagar molt car el fet d’haver estat president del Barça. Molts s’hi van oposar, molts el van criticar i d’altres van voler ridiculitzar-lo. Jo avui el vull recordar com crec que mereix ser recordat: com un president honest que va fer gran el Barça. Que descansi en pau.

El club obrirà avui un espai memorial al Camp Nou

Amb motiu de la defunció de Núñez Clemente, el Barça va informar que habilitarà avui i demà un espai memorial a la tribuna del Camp Nou obert als socis, penyistes i aficionats que vulguin mostrar el seu record i afecte cap a la figura de l’home que va presidir el club durant més anys. L’espai memorial estarà obert avui entre les 10 i les 21 hores i demà de les 10 a les 14 hores, i serà visitat pels jugadors del primer equip avui dimarts a les 16.45h. A més, el Barça va decretar quatre dies de dol, durant els quals les banderes a les instal·lacions barcelonistes estaran a mig pal. “Es guardarà un minut de silenci en totes les activitats del club, en els entrenaments dels equips blaugranes i en els partits que es disputin aquesta setmana, en què els jugadors blaugrana portaran un braçal negre en senyal de dol”, explicava el comunicat del club. Altres entitats, com l’Espanyol i el Reial Madrid, van emetre comunicats de condol.