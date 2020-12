L’ascens a Primera, un afer internacional

L’Espanyol tancarà un 2020 per a l’oblit rebent l’Almeria (16 h, #Vamos) en un partit clau que pot modificar l’ordre de la zona alta de la classificació. Després de 18 jornades, l’ascens a Primera s’ha convertit en un afer internacional entre tres equips amb propietaris força llunyans tan geogràficament com culturalment: el Mallorca, dirigit per nord-americans, lidera la classificació per davant d’un Espanyol en mans xineses des de fa cinc anys i d’un Almeria que fa poc més d’un any que viu immers en un renovat projecte dirigit per un inversor de l’Aràbia Saudita.

Després de sondejar clubs com el Granada o l’Sporting, Turki Al-Sheikh va aterrar a l’Almeria amb un repte molt clar: assolir l’ascens a Primera en tres anys. Només va necessitar 20 milions d’euros per fer-se amb la gran majoria de les accions del conjunt andalús, que l’estiu passat va gastar 19 milions d’euros en reforços, 15,5 milions més que el següent equip que més va invertir a Segona, el Leganés (3,5).

Un propietari excèntric i solidari

El perfil del propietari de l’Almeria, Al-Sheikh, és radicalment oposat al de Chen Yansheng. Malgrat que tots dos visiten amb comptagotes els seus respectius equips per les seves ocupades agendes, el tarannà protagonista de l’inversor saudita, força actiu a les xarxes socials, contrasta amb el perfil reservat de l’empresari xinès, poc partidari de les exposicions públiques, siguin presencials o digitals. El primer va arribar a ser ministre d’Esports del seu país i encara té alts càrrecs associats a l’entreteniment saudita, mentre que Yansheng lidera un conglomerat xinès, Rastar Group, format per 44 empreses.

La principal diferència entre Al-Sheikh i Yansheng, però, radica en el caràcter protagonista del primer. Entre algunes de les seves excentricitats hi ha pagar per convidar a l’Aràbia Saudita entrenadors a l’atur com Mourinho, Emery, Setién, Karanka o Machín, perquè analitzessin partits de l’Almeria i li expliquessin conceptes futbolístics, o aconseguir la participació d’estrelles com Messi, Maradona, Ronaldo, Denis Rodman, Charlie Sheen o Snoop Dog en un partit benèfic d’un videojoc. També va impulsar la creació d’una penya que porta el seu nom, formada per uns abonats àrabs a qui abans de la pandèmia pagava els desplaçaments perquè lluïssin pancartes amb la seva imatge i nom pels diferents camps.

Al-Sheikh no ha tingut problemes per demostrar el seu poder econòmic amb diferents accions per guanyar-se la simpatia dels aficionats, com ara regalant diferents models d’Audi a espectadors dels partits de l’Almeria o sortejant 5.000 euros entre els encertants de la porra d’un Almeria-Tenerife. A diferència d’altres propietaris estrangers, però, també ha sabut guanyar-se l’afecte de la ciutadania d’Almeria amb algunes accions solidàries. El passat mes de març va donar un milió d’euros en diferents mesures per combatre la pandèmia a la ciutat andalusa: des de proporcionar respiradors i altres equipaments sanitaris a un hospital fins a repartir menjar per a famílies necessitades o ajudes per a treballadors a l’atur.

Dirigit pel portuguès José Sousa, el quart entrenador del seu mandat, l’Almeria s’està consolidant com un dels principals aspirants a l’ascens. El millor visitant de la categoria, empatat amb el Mallorca, arriba a un Cornellà-El Prat on fins ara només ha guanyat el Girona. Una prova de foc per a un Espanyol que aspira a passar el Nadal quatre punts per sobre dels andalusos.