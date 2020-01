L'hora que Cornellà hi digui la seva en la lluita per la salvació

“No li hem donat res, a l’afició, a la primera volta, i això és el que ens donen”, va sincerar-se David López a Vila-real, on l’Espanyol va obtenir un triomf capital que van presenciar 3.000 seguidors periquitos. El desplaçament més massiu de la història blanc-i-blava en un partit de Lliga arribava just després que l’RCDE Stadium registrés, al derbi, la millor entrada des del 2012: 33.652. Dos senyals que demostren que els seguidors espanyolistes mantenen la fe en un equip que ha demostrat que està molt viu malgrat un inici de temporada desastrós. El pròxim pas, necessari per sortir de la cua de la Lliga, és començar a sumar de tres en tres a Cornellà-El Prat, on l’Espanyol no guanya un partit d’aquest campionat des de fa 8 mesos i 7 dies, concretament, des del triomf contra la Reial Societat, que li va donar accés a l’Europa League el 18 de maig.

Precisament aquella tarda, l’equip que va sortir mal parat de la victòria blanc-i-blava va ser un Athletic Club que va perdre la setena posició. El conjunt basc és el rival d’aquest dissabte (13 h, M. LaLiga) d’un Espanyol que buscarà trencar el pitjor inici en Lliga com a local de la seva història. Tres empats i set derrotes són uns registres que s’aproximen perillosament a la pitjor arrencada d’un equip a casa, l’Sporting de Gijón del curs 1997-1998. El conjunt asturià, que va finalitzar la temporada amb només dues victòries i dos empats al Molinón, no va guanyar el primer partit davant de la seva afició fins al 8 de febrer, en la 12ª jornada com a local. Si l’Espanyol no ho aconsegueix aquest dissabte, batria el rècord negatiu de la victòria local més tardana, ja que haurà d’esperar fins a la visita del Mallorca a l’RCDE Stadium el 9 de febrer.

L’equip d’Abelardo Fernández buscarà mantenir contra l’Athletic la inèrcia positiva que va mostrar contra el Barça i el Vila-real. El conjunt de Gaizka Garitano no guanya a l’Espanyol com a visitant en Lliga des de la temporada 1997-1998 (des d’aleshores hi ha esgarrapat sis empats), encara que ja se sap que les estadístiques hi són per ser trencades. El club blanc-i-blau vol aprofitar el moment de canvi de dinàmica esportiva per tornar a crear un gran ambient a l’estadi amb promocions importants pel que fa als preus de les entrades, que es mouen entre els 5 i els 15 euros per als socis. Segons ha pogut saber l’ARA, ja s’han venut 5.000 entrades pel partit, de manera que es preveu una gran assistència. L’horari, un dissabte al migdia, i el rival, un clàssic com l'Athletic, que va golejar a San Mamés a la primera volta (3-0), però que ara arriba amb algunes absències importants, com Unai Simón, Unai López o Yuri, també ajudarà que Cornellà-El Prat presenti una gran entrada. L’afició blanc-i-blava, que durant la primera volta va xiular l’equip, després d'actuacions desastroses, i els dirigents pels deures mal fets al mercat, valora i reconeix positivament l’esforç fet pel club en aquest mercat hivernal, on ha invertit 43,5 milions per portar tres reforços de pes.

Ibai, el morbo en l’estrena d’Embarba

Un d’ells, l’últim d'arribar, Embarba, podria viure aquest dissabte la seva estrena com a espanyolista. L’extrem podria ser inclòs per Abelardo en la primera convocatòria amb l’Espanyol i debutar només 48 hores després d’haver-se presentat. Sembla probable que ho farà des de la banqueta, mentre que qui podria ser titular és Cabrera, que va seguir tot el partit de Copa des de la banqueta. Davant un Athletic que no va deixar sortir Ibai Gómez, el desig d’un Abelardo amb qui va triomfar a Vitòria. L’extrem basc veia amb bons ulls sortir de Bilbao per gaudir d’un protagonisme més gran a l’Espanyol, però les reticències del seu tècnic van frustrar l’operació. Si aquest dissabte és a l’onze inicial, sumarà dues titularitats consecutives per primer cop des que va tornar a l’Athletic. Demanava continuïtat, i curiosament la podria tenir al camp del club on va estar ben a prop de marxar fa uns dies.