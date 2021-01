L’Espanyol busca el premonitori títol de campió d’hivern

L’Espanyol tancarà aquest diumenge la primera volta del campionat de Lliga davant un rival en zona de descens. Els blanc-i-blaus reben el Castelló (21 h, GOL) en un partit que els pot servir per convertir-se en els campions d’hivern de Segona. Per aconseguir-ho, necessiten igualar o millorar el resultat que obtingui el Mallorca contra el Las Palmas. Els balears sumen els mateixos punts que els espanyolistes, 42, però tenen un gol menys de diferència en el balanç global (+20 per a l’Espanyol i +19 per al Mallorca). Els segueix a un punt un Almeria que ha vist ajornada la seva visita al Leganés pel temporal Filomena. Els andalusos van aprofitar els entrebancs que van patir els dos primers classificats en l'última jornada per reenganxar-se a les posicions d’ascens directe.

El tècnic espanyolista, Vicente Moreno, ha destacat la importància de tancar la primera volta amb un triomf que reforci anímicament l’equip, que ve de caure a Las Palmas i visitarà d’aquí dues setmanes Montilivi. “És molt important guanyar abans que s’aturi la Lliga. Arribem en bones condicions, ja recuperats del partit de Copa, i amb ganes de vèncer per seguir amunt”, ha explicat. El preparador blanc-i-blau ha reconegut que els agrada veure què passa amb els rivals directes quan acaben els seus partits, però ha avisat que s’han de focalitzar en ells mateixos per no afluixar el ritme.

A efectes pràctics, ser el campió d’hivern només és una distinció simbòlica que no garanteix res. Però els precedents històrics confirmen com pot arribar a ser de significatiu acabar la primera volta com a líder de Segona. 20 dels 21 campions d’hivern de la categoria de plata al llarg d’aquest segle XXI han acabat ascendint aquella mateixa temporada. Els últims cinc, a més, són actualment a Primera: Cadis, Granada, Osca, Llevant i Alabès. Per trobar l’últim equip que no va pujar tot i ser líder a l’equador del campionat cal remuntar-se a la temporada 1999-00. Aquell curs el Salamanca tenia els mateixos punts l’Espanyol actual i acumulava una distància de cinc punts respecte al segon classificat, el Llevant. Tot i el bon inici de curs, aquell Salamanca només va ser capaç de guanyar sis partits en les 21 jornades de la segona volta. Una mala ratxa que el va portar a acabar la temporada quart amb 66 punts, els mateixos que un Vila-real que va ascendir gràcies al goal average particular.

Campió d’hivern el 1963 i el 1994

Que la Segona és una categoria molt competitiva que cal lluitar fins al final no és cap secret. Tampoc per a l’Espanyol, que va haver de patir de valent per acabar assolint l’ascens les dues temporades en què ha aconseguit ser campió d’hivern de Segona. La 1962-63, la primera dels blanc-i-blaus a la categoria de plata, van finalitzar el campionat segons. Per assolir l’ascens van requerir imposar-se en una agònica promoció d’ascens de tres partits contra el Mallorca. El següent cop que els blanc-i-blaus van acabar líders la primera volta va ser la 1993-94. Aquella temporada van haver de patir menys, ja que van certificar l’ascens directe a falta de tres jornades per al final.