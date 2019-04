Rubi: "És un repte espectacular tornar a col·locar l'equip en places europees després de molts anys"

L'empat de diumenge passat al Ciutat de València manté vius els ànims de l'Espanyol per lluitar en les cinc jornades que queden per intentar arribar a la setena plaça. Rubi porta setmanes repetint aquest repte en privat, als seus jugadors, i en públic, als aficionats, i reconeix que la ratxa de bons resultats que ha encadenat l'equip li fa mantenir aquesta esperança.

"És un repte espectacular tornar a col·locar l'equip en places europees després de molts anys, i crec que estem demostrant que treballem per intentar-ho. Els jugadors estan molt implicats per esgotar totes les opcions que tinguem", ha comentat el tècnic maresmenc, que ha qualificat la setena plaça com un "repte o il·lusió" i no pas com un objectiu. "La paraula 'objectiu' la canvio per 'repte o il·lusió'; l'objectiu no l'hem definit clar en tot l'any, al final volem quedar el més amunt possible, però és un repte espectacular tornar a ficar l'equip en places europees després de molts anys, i estem tots molt implicats per apurar les opcions que tinguem".

El tècnic també té clar que el Celta "està més tranquil, més convençut que no ha de baixar. Està fent les coses bé i l'últim canvi d'entrenador els ha funcionat. La prova la tenim en com el Llevant va treure forces d'on no en tenia amb un home menys; els rivals de baix estan en una situació molt complicada, però arriben amb més confiança, i això augmenta la dificultat".

De la mateixa manera, assegura que "quedar el més amunt possible és el que vol tothom. Ningú ens regalarà res. Nosaltres no anem tranquils, anirem a totes, com tothom”. Rubi ha insistit que "el Celta té jugadors de molta qualitat, que marquen la diferència" i reconeix que "el canvi de sistema ens ha donat equilibri defensiu i ens ha permès col·locar jugadors en posicions més naturals", però reitera: "Jo segueixo sent molt tossut: mai hem mirat a baix". I subratlla: “Portem una ratxa de resultats molt correcta, amb només dues derrotes en els últims 12 partits”.

Rubi també s'ha referit als punts que han deixat escapar després de posar-se per davant en el marcador: "Què falta per tenir un final feliç? Tot l'any ens ha passat, sempre és el mateix, o fas un altre gol per rematar la feina, i quan ho hem fet tampoc ens ha sortit, o ets tan sòlid en defensa que pots aguantar el rival, i nosaltres no hem estat capaços d'aguantar aquestes escomeses. Com a entrenador diré que treballarem per tancar millor els partits".