L’Espanyol busca la redempció en un 2021 de retorns desitjats

L’Espanyol inaugurarà a Las Palmas (16 h, #Vamos) un 2021 en què vol aconseguir la redempció dels pecats comesos al llarg d’un 2020 per oblidar. L’entitat blanc-i-blava portava anys preparant un seguit d’actes i un projecte engrescador que servissin com a homenatge per al 120è aniversari del club, però la pandèmia i el descens s’han encarregat de transformar la celebració en un calvari: l’equip és a Segona sense el suport del seu públic. Els desitjos per al 2021 són clars: obtenir el retorn del públic i tornar a Primera.

L’entitat vol obtenir la redempció d’un 2020 molt difícil degut a la nefasta planificació esportiva, que va derivar ara fa un any en una profunda sacsejada institucional. Els dos directors generals, Roger Guasch i Òscar Perarnau, van ser cessats i substituïts per José María Durán Farré, un executiu amb gran coneixement del futbol que ha capgirat la gestió del club, tornant al clàssic paradigma de “diners sobre la gespa”. Amb aquest reputat gestor com a màxim responsable econòmic i esportiu –per darrere de Chen Yansheng, esclar–, l’Espanyol va invertir prop de 44 milions en un mercat hivernal de rècord. Sumada a la inversió feta l’estiu anterior, l’entitat blanc-i-blava ha posat més de 61 milions en reforços per construir la plantilla més cara de la seva història: un total de 83 milions.

L’any en què l’Espanyol va obtenir els ingressos més alts de la seva història (132 milions) va coincidir amb el curs amb pitjors resultats esportius (25 punts) i el cinquè descens a Segona. El principal error, no trobar un relleu de garanties per a Rubi. Ni Gallego, ni Machín, ni Abelardo, ni molt menys Rufete van saber trobar la clau per capgirar una dinàmica nefasta d’un equip incomprensible i inestable, capaç de puntuar davant del Barça, el Vila-real, el Sevilla i l’Atlètic i de caure golejat contra l’Osasuna, el Leganés, el Llevant o l’Eibar. Per si fos poc, el somni europeu va esfumar-se en una nit molt dolorosa al camp del Wolverhampton.

Solidesa financera i esportiva

Els deu positius per covid-19 que l’equip va patir a l’abril van agreujar una situació que va acabar amb un inevitable descens confirmat mesos més tard al Camp Nou. Assumit el fracàs, l’àrea esportiva va aconseguir l’estiu del 2020 tot el que no havia aconseguit l’any anterior. D’entrada, trobar un líder a la banqueta, Vicente Moreno, capaç de seduir la plantilla amb un discurs atrevit i valent, a l’altura del repte que se li presentava. Un expert en ascensos que està sabent gestionar la pressió de dirigir una de les plantilles més cares de la història de Segona.

El segon triomf, al qual ha contribuït la crisi econòmica provocada pel covid-19, és impulsar una renovació necessària i aconseguir retenir la gran majoria de les seves estrelles. Marc Roca va ser l’únic jugador amb cert mercat que va marxar d’un club que ha aconseguit fer-se fort a partir de la solidesa financera adquirida en els últims anys. No els falten ni els faltaran nòvies als De Tomás, Cabrera o Embarba, a qui l’Espanyol ha sabut convèncer amb un projecte ambiciós que, com a mínim, els retindrà fins al proper estiu. L’entitat té fins aleshores per traspassar jugadors per valor d’uns 10 milions d’euros, la xifra marcada als pressupostos per a aquest curs per tancar l’exercici amb beneficis. No hi ha pressa per malvendre ningú. I, el més important, es reinvertirà el necessari en reforços, deixant enrere la política de reservar el 50% dels ingressos derivats de les vendes per eixugar deute i fer millores per al club.

Canvi de discurs

L’Espanyol ha hagut de baixar a Segona per capgirar el seu discurs i tornar a convertir-se en un club ambiciós a la grada i a la gespa. Els empats ja no serveixen per a un equip que vol reconstruir-se a força de victòries. “No hi ha pla B”, insisteixen des dels despatxos de l’RCDE Stadium quan se’ls consulta sobre la possibilitat que l’entitat segueixi a la categoria de plata un any més. Tornar a Primera és l’únic escenari que es plantegen. I, de moment, l’equip de Moreno segueix el rumb adequat. Amb el tècnic de Massanassa l’equip va recuperar l’esperança en el tram final del 2020 i vol mantenir-la aquest 2021.

Si el curs passat no van enllaçar dues victòries consecutives en tota la temporada, ara ja n’acumulen cinc: les mateixes que va sumar en tota la temporada 2019-2020. Contra l’Almeria van igualar la ratxa més llarga de triomfs consecutius obtinguda pels blanc-i-blaus a Segona (les cinc victòries seguides de 1993-94). I si guanyen els dos últims partits de la primera volta davant el Las Palmas i el Castelló igualaran el rècord absolut de l’entitat en Lliga: les set victòries del denominat com l’equip de l’oxigen, d’Alejandro Scopelli, la temporada 1952-53.