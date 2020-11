L’obsessió per no encaixar, cosa de tots a l’Espanyol de Moreno

Un gol encaixat en les primeres deu jornades. Aquesta és la dada més representativa i destacada de l'Espanyol de Vicente Moreno, ja que, fins ara, cap equip en la història de Primera o Segona Divisió l'havia assolit. El tècnic de Massanassa la considera una anècdota, però sap perfectament que és una de les conseqüències més visibles del treball de regeneració profunda que està implementant en la plantilla espanyolista.

Els blanc-i-blaus buscaran sumar aquest dissabte (21 h, #Vamos) una nova victòria a porteria a zero davant del Lugo, el quart equip més golejador de la categoria i el que va formar al seu planter un dels artífexs de la solidesa defensiva de l’Espanyol: Diego López. El gran rendiment del porter gallec, que aquesta setmana ha fet 39 anys, és, sense cap mena de dubte, una de les millors notícies d’aquest curs: és el cinquè porter que més xuts atura de Segona (24, sis menys que Mariño, de l’Sporting). Només ha rebut un gol, imparable, a Vallecas.

El veterà porter va assegurar aquesta setmana que se sentia “en plenitud física i mental per rendir al màxim nivell”, però també va deixar entreveure algunes de les claus que ajuden a explicar com és possible que, en pocs mesos, l’Espanyol hagi deixat de ser un dels equips més golejats de Primera a un autèntic mur a Segona. “Sobretot hi ha hagut un canvi de mentalitat. El míster hi ha ajudat molt, ens ha imprès una mentalitat guanyadora i ens sentim un equip fort i amb confiança. Ara estem més concentrats que mai”, assegura.

Però què ha canviat, sobre la gespa, que expliqui aquest canvi de dinàmica? El compromís del grup, sobretot en tasques defensives, és més que evident. La concentració defensiva de tot l’equip, des d’Embarba fins a Cabrera, és evident. Que els blanc-i-blaus siguin el setè equip que bloqueja més xuts rebuts (2,4 per partit) i el novè que en rep menys (9,1 per duel) són dues dades que confirmen la dificultat que suposa arribar a rematar a la porteria de Diego López.

Moltes passades i poques pèrdues

Són nombrosos els registres en què l’Espanyol de Vicente Moreno millora el curs passat. El canvi d’actitud també els situa com el cinquè equip de la categoria que recupera més pilotes (53,9 per partit) i el quinzè pel que fa a disputes perdudes (49,9 per duel). Dos registres que ajuden a entendre la intensitat amb la qual es mou un equip que, a més, ha après a no fer faltes: són el dissetè equip que en fa menys, 12,3 per duel, i el segon amb menys targetes grogues rebudes (1,4 per partit).

N’hi ha d’altres, però, que confirmen que l’Espanyol ha après a defensar-se amb la pilota: és el quart equip pel que fa a possessió (55,35%) i el tercer que completa més passades en camp rival (201 per duel). Aconseguir jugar lluny de l’àrea pròpia serveix sovint per allunyar el perill. Hi ajuden tres migcampistes que han guanyat protagonisme en la circulació de la pilota: Fran Mérida, David López i Darder. Els dos primers són els dos jugadors de Segona amb més passades encertades en camp rival. El balear, per la seva banda, és el desè. Amb ells, l’Espanyol té continuïtat en el joc, una virtut que no va trobar el curs passat i que farà bé de mantenir fins al final.