El repte d’intentar endolcir l’amarg epíleg europeu

Després de digerir, amb certa dificultat, una setmana negra en què ha quedat pràcticament apartat d’Europa i s’ha complicat una mica més la vida a la Lliga, l’Espanyol afronta una nova setmana amb dos partits en què tornarà a centrar l’atenció al cap de setmana. El 4-0 obtingut a Anglaterra dijous passat i la proximitat del duel transcendental de diumenge contra l’Atlètic són dos condicionants que conviden a pensar que Abelardo Fernández no es plantejarà arriscar cap dels seus titulars aquesta tarda (18.55 h, M. Liga de Campeones) i els reservarà a tots per diumenge. Sens dubte, no serà el comiat desitjat d’una competició, l’Europa League, que ha perdut pes en detriment de la Lliga per culpa de la inestabilitat que pateix l’Espanyol en aquesta segona competició.

A falta que ho ratifiquin els 90 minuts que queden d’eliminatòria a l’RCDE Stadium, l’abrupta derrota viscuda al Molineux Stadium va suposar, de facto, l’eliminació virtual d’un torneig que havia generat una gran il·lusió entre l’afició espanyolista. Des del 18 de maig, quan una marea blanc-i-blava va inundar Cornellà-El Prat, l’ Amour toujours de Gigi d’Agostino s’ha encarregat d’engrescar una grada que ha tornat a tocar el cel europeu. Aquesta sèrie de partits continentals li ha permès a l’Espanyol establir un rècord d’imbatibilitat europea (26 duels seguits sense perdre) i, de retruc, generar uns ingressos extres que li han permès acudir al mercat hivernal amb una notable capacitat adquisitiva. L’Espanyol ja sap que, pels resultats obtinguts fins a la ronda de setzens de final, ingressarà més de 8,5 milions d’euros. Una xifra a la qual cal afegir els ingressos de taquillatge i, també, el market pool, que es distribueix a final de curs en funció de la posició final de cada equip en aquesta Europa League i, també, altres conceptes com la posició a la Lliga 2018-19.

Quatre equips van remuntar quatre gols a Europa

“El partit d’aquest dijous ens anirà bé per recuperar sensacions i que la gent torni a creure”, ha apuntat Abelardo en la roda de premsa prèvia. El tècnic, tot i ser conscient de la dificultat d’aixecar el 4-0, vol que aquest partit serveixi per aixecar la moral de cara a diumenge. “Juguem a casa i hem de provar de guanyar i mantenir les sensacions a casa. En el futbol no se sap, està molt difícil, per no dir gairebé impossible, però provarem d'anar a buscar el partit, potser podem donar la sorpresa positiva i lluitar l'eliminatòria". Tot i els desitjos de l’asturià, la remuntada es presenta força improbable tenint en compte que, a més, l’Espanyol la intentarà sense jugadors com Roca, Bernardo, De Tomás (que encara continua recuperant-se d’una lesió a l’adductor i esgota les opcions per arribar a diumenge), Dídac i Javi López.

Com diu Abelardo, però, en el futbol tot pot passar. Al mateix Espanyol, el Bayer Leverkusen li va remuntar tres gols en el partit de tornada de la final de la UEFA del 1987-88. Capgirar quatre gols en una eliminatòria és una gesta encara més improbable que està a l’abast de molt pocs equips. De fet, en tota la història de les competicions europees, només quatre clubs ho han aconseguit. El precedent més proper, en temps i distància, el va protagonitzar el Barça, que el 2017 va convertir-se en el primer equip del continent a aixecar un 4-0 a l’anada amb un 6-1 davant del PSG al Camp Nou. Més de mig segle abans, el curs 1961-62, el Leixões portuguès va superar la primera ronda de la Recopa amb una sonada remuntada contra La Chaux-de-Fons. 6-2 en el partit d’anada i 5-0 a la tornada. Dues dècades després, als anys 80, hi ha dos casos similars més, tots dos a la Copa de la UEFA. El curs 1984-85 el Queens Park Rangers va derrotar per 6-2 en el partit d’anada el Partizan, però els serbis van remuntar (4-0) a la tornada. La temporada següent el Madrid va remuntar un 5-1 contra el Borussia Mönchengladbach amb un 4-0 al Santiago Bernabéu. Quatre gestes europees per inspirar-se abans d’afrontar una nova remuntada improbable, però no impossible.