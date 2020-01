La salvació, en mans de la plantilla més cara

L’Espanyol tanca un mogut mercat hivernal que deixa la plantilla més cara de la història de l’entitat blanc-i-blava. 83 milions d’euros és el cost d’un equip al servei d’Abelardo Fernández que d’aquí a final de temporada només tindrà un objectiu: assegurar la permanència a Primera Divisió. Gener de rècord a les oficines de l’RCDE Stadium, on s’han invertit 44 milions (prop d’un terç de la inversió feta per tots els clubs de la Lliga aquest gener) per quatre jugadors: Raúl de Tomás (23,5 M€), Embarba (10 M€), Cabrera (9 M€) i Oier (1,5 M€). Aquest últim, que firma fins al 2022, ha arribat a poques hores pel tancament del mercat. Tot i que existia un acord entre clubs i jugador, l’operació no s’ha pogut tancar fins que el Llevant li ha trobat un recanvi.

El nou porter blanc-i-blau no viatjarà aquest dissabte a Granada (13 h, M. LaLiga), on l’Espanyol obrirà la jornada 22 amb l’obligació de seguir sumant per apropar-se a la salvació. Al Nuevo Los Cármenes si que hi seran, en canvi, els altres tres reforços hivernals, que ja han debutat. Per fer-los espai a la plantilla, l’Espanyol ha donat tres sortides en les últimes setmanes. Puado (cedit al Saragossa), Lluís López (cedit al Tenerife) i Granero (lliure al Marbella) han alliberat tres fitxes i cert marge salarial. Amb la plantilla actual, l’Espanyol s’aproxima al nou límit establert per la Lliga, que és de 80 milions –12 més dels que tenia a principi de curs– gràcies als ingressos per l’Europa League i l’ampliació de capital. L’actual, per tant, també és la plantilla espanyolista més cara pel que fa a nòmines.

L’Espanyol no ha dubtat en apostar fort en un mercat que espera que li serveixi per redreçar el rumb d’aquest inici de curs. La inversió realitzada supera, amb escreix, la de la resta d’equips de la Lliga, especialment als de la zona baixa. Entre els altres 9 clubs de la part baixa de la classificació, la inversió feta aquest gener no arriba als 6 milions, 4,5 dels quals són els de Guido Rodríguez, fitxat pel Betis. La resta d’equips ha tirat de jugadors cedits o lliures. “Nosaltres no podem gastar la quantitat que està gastant l’Espanyol”, va lamentar fa dues setmanes Òscar García, tècnic del Celta, que ha incorporat el rus Smolov (que va estar a l’òrbita blanc-i-blava). Juntament amb Pozo (Mallorca), Bryan Gil (Leganés) i Ben Arfa (Valladolid), són alguns dels reforços més destacats dels rivals de l’Espanyol per la permanència.

El projecte mira més enllà d’aquest curs

La forta aposta feta per l’Espanyol en aquest mercat hivernal té dues lectures. A banda de buscar assegurar la permanència aquest curs, també té la mirada posada en el futur. Tot i incorporar jugadors experimentats, s’assegura a mitjà i llarg termini diversos actius en un equip que va començar el curs tenint gairebé mitja plantilla –fins a 12 jugadors– en l'últim any de contracte. L’arribada d’Oier permet al club tenir un porter experimentat i de garanties en cas que Diego López no segueixi. El porter gallec, de 38 anys, encara no sap si seguirà la temporada vinent. Tampoc està clar el futur de Javi López, Naldo i Dídac, que esperen que el club es pronunciï. Granero, que també finalitzava contracte al juny, ja ha marxat, i probablement també ho farà a l’estiu un Piatti que ha anat perdent protagonisme al llarg del temps. Els que segur que no seguiran són els cedits Ferreyra i Corchia. En el cas de Bernardo, caldrà veure si el Girona recupera la categoria.

Després dels moviments fets en les últimes setmanes, ara ja hi ha 10 jugadors del primer equip que tenen firmats tres o més anys de contracte (De Tomás, Cabrera, Embarba, Víctor Gómez, Calero, Vargas, David López, Darder, Pedrosa i Lozano). A més, hi ha sis joves més que finalitzen contracte el 2022 (Roca, Melendo, Puado, Álex, Lluís i Pipa) a qui el club no tardarà a contactar. El cas que pot resultar més complex és el de Roca. Segons ha pogut saber l’ARA, l’Espanyol ja li ha traslladat una oferta de renovació, però de moment el migcampista ha ajornat la decisió, a l’espera de veure si a l’estiu rep alguna oferta convincent. L’estiu passat ja va voler marxar al Bayern, que oferia uns 25 milions, però l’Espanyol es va remetre a la seva clàusula, de 40. El perpetuenc serà la principal absència d’un conjunt que necessita seguir sumant per veure com la distància amb la salvació s’escurça una mica més.