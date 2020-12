El Logronyès posa a prova la paciència de l’Espanyol

L’Espanyol intentarà sumar aquest diumenge (14 h, M. LaLiga) la quarta victòria consecutiva davant del Logronyès, que dijous va patir a Girona la seva quarta derrota seguida. Un partit de ratxes oposades entre un conjunt, el blanc-i-blau, que no vol sortir de les places d’ascens directe, contra un altre, situat a la zona mitjana, que ha vist frenada la revifada viscuda entre l'octubre i el novembre, quan va sumar sis triomfs consecutius.

La penúltima cita de Lliga d’aquest 2020 posarà a prova la paciència d’un Espanyol a qui aquest curs li està costant desencallar molts partits. L’alta competitivitat de la categoria obliga a treballar de valent per sumar uns punts que força sovint no s’obtenen fins al tram final. 16 dels 25 gols fabricats pels blanc-i-blaus han arribat a la segona part. D’aquests, nou (un 36%) han arribat entre el minut 75 i el temps afegit final. Una xifra que confirma dues realitats: la dificultat per tombar els rivals i la fe que els espanyolistes posen en la majoria dels partits per trobar premi, encara que sigui al tram final. Esprémer al màxim els més de 90 minuts de cada partit és clau per esgarrapar el màxim de punts. No fer-ho passa factura, com van comprovar davant del Fuenlabrada i el Girona.

“Al tram final, amb els equips cansats, hauríem de ser capaços fins i tot de millorar. Així convidem qualsevol jugador que no jugui d’inici a sentir-se important”, va comentar Vicente Moreno diumenge, després de derrotar l’Sporting amb dos gols als minuts 88 i 97. Era la tercera jornada consecutiva en què l’Espanyol sumava punts gràcies a marcar amb el partit força avançat. Contra el Saragossa va obrir la llauna al minut 69, i va tancar el marcador al 83, mentre que la remuntada davant del Cartagena va arribar amb tres gols entre els minuts 75 i 85.

En aquestes tres jornades els suplents de l’Espanyol van tenir l’efecte revulsiu esperat aportant gols des de la banqueta. Set dels 25 gols (un 28%) els han firmat jugadors que han entrat durant la segona part: De Tomás en va marcar dos a Oviedo; Melamed un a Sabadell i un altre a Cartagena, on també va marcar un altre suplent, Puado; mentre que Darder en va firmar un davant del Saragossa i Wu Lei contra l’Sporting.

“A vegades ens toca anar madurant els partits per la resistència del rival. I a base d’insistència, de no precipitar-nos ni posar-nos nerviosos, som capaços de trobar els resultats i aprofitar el cansament del rival, que deixa de fer algunes coses. Si fos per mi, m’agradaria tenir el partit resolt al minut 10, però no és fàcil, no juguem contra ninots de plàstic”, va admetre el tècnic de Massanassa (Horta) a la prèvia del partit davant del Logronyès.

Embarba, baixa per sanció

Per a aquest partit, Vicente Moreno haurà de buscar una alternativa per suplir un dels jugadors més determinants de la plantilla, Adrián Embarba, que causa baixa per acumulació de targetes grogues. “És un jugador molt important, ho confirmen les dades que té. Però tenim jugadors amb ganes d’aportar que tindran una oportunitat, l’absència d’Embarba no serà una excusa”, va anotar Moreno. Puado, Vargas i Wu Lei són els més ben situats per acompanyar en atac l’indiscutible De Tomás i, probablement, l’irreverent Melamed. Embarba s’ha perdut aquest curs dos partits per covid-19, davant del Sabadell i l’Alcorcón. L’Espanyol els ha guanyat tots dos, encara que amb força patiment: marcant un sol gol i al tram final. Una fórmula que també els serviria a Las Gaunas.