La Nova Creu Alta recupera un derbi dels d’abans

La Nova Creu Alta recuperarà aquest diumenge (16 h, #Vamos) un derbi català dels d’abans. El Sabadell i l’Espanyol es van veure les cares per primer cop el 1943, i durant uns quants anys van protagonitzar un derbi català força freqüent, amb 10 duels durant la dècada dels quaranta i uns altres 10 a la dels seixanta. Des d’aleshores s’han retrobat en unes altres 10 ocasions, encara que més distanciades en el temps.

Tres dècades després del seu darrer enfrontament, arlequinats i espanyolistes es tornaran a veure les cares en un partit, sobre el paper, força desigual. David contra Goliat. El pressupost més alt d’enguany de Segona davant d’un dels més modestos. Dels 117 milions d’euros en què està valorada la plantilla dels periquitos -segons dades del portal especialitzat Transfermarkt-, als 5,68 dels sabadellencs. De fet, deu dels jugadors espanyolistes tenen un valor de mercat superior a tota la plantilla del Sabadell. Són dues plantilles amb objectius radicalment diferents. La de Vicente Moreno, que acaba de baixar, encara no coneix la derrota i té l’obligació de recuperar la categoria al primer intent. La d’Antonio Hidalgo, que aquest curs encara no sap què és sumar, necessita adaptar-se ràpidament a una categoria que no vol abandonar abans d’hora.

Serà un partit molt especial per a l’actual capità del Sabadell, un Ángel Martínez que va criar-se a l’Espanyol i que és l’últim d’una destacada llista de noms que han vestit totes dues samarretes. N’hi ha de força il·lustres com Raúl Tamudo, Tommy N’Kono i Rafa Marañón. Els més recents, Carlos Clerc, Manu Lanzarote, Moha i Adrián Luna.

Roca marxa al Bayern

Qui no serà a Sabadell serà Marc Roca. El migcampista de la Granada del Penedès serà traspassat al Bayern Munic per uns 10 milions més variables, una xifra sensiblement menor que la que oferien els bavaresos l’estiu passat (uns 25 milions). L’acord serà oficial aquest dilluns, l'últim dia del mercat de fitxatges. L’Espanyol, obligat a afrontar una venda important per quadrar números i poder inscriure Keidi Bare, ha hagut d’acceptar una oferta a la baixa per una perla del seu planter devaluada degut al baix rendiment del curs passat i als efectes que ha tingut el covid-19 en l’economia dels clubs. Roca canvia Segona pel campió d’Europa, però s’acomiadarà amb un regust agre de l’Espanyol, després un any gris marcat per un descens i per l’expulsió que va viure en el seu últim partit, davant del Mallorca.