L’Espanyol vol reivindicar-se contra un dels seus botxins

L’Espanyol ha de decidir aquest diumenge davant l’Osasuna (12 h, Dazn) quina importància li dona a la Copa del Rei. Històricament, aquest ha estat el torneig que més alegries li ha donat a l’entitat blanc-i-blava, fet que corroboren els quatre títols que acumula al seu palmarès. Però en el context actual, amb l’equip centrat en no desviar-se del camí per tornar a Primera per la via ràpida, Vicente Moreno haurà de valorar si els compensa exposar als més habituals a un desgast afegit.

El tècnic de Massanassa ha assegurat aquesta setmana que la Copa “no distreurà” als jugadors de l’Espanyol, i que els pot anar bé repartit minuts perquè això “genera il·lusió” entre la plantilla. “La Copa em motiva. M’agrada i vull passar l’eliminatòria”, va deixar clar el preparador blanc-i-blau, que encara no sap què és dirigir un partit de setzens de final.

La cita d’aquest diumenge suposarà el retrobament dels espanyolistes davant d’un rival de Primera. Cinc mesos i mig després del trist empat davant del Celta, que va servir com a cloenda a una temporada per oblidar, l’Espanyol podrà posar a prova la recuperació anímica i futbolística de la seva plantilla. Ho farà contra un dels principals botxins dels blanc-i-blaus el curs passat. Els navarresos van ser un dels set equips que van imposar-se a l’Espanyol en els dos duels de Lliga.

En el primer, a Cornellà-El Prat, l’Osasuna va destapar les vergonyes defensives de l’Espanyol després d’una nefasta primera part. L’equip aleshores entrenat per Pablo Machín guanyava 1-0 al descans, però va acabar perdent 2-4. Aquell va ser ser l’únic partit en Lliga en què l’Espanyol va encaixar quatre gols. Més ajustada, però igualment dolorosa, va ser la derrota viscuda pocs mesos després al Sadar. Els blanc-i-blaus, amb Abelardo a la banqueta, encara tenien esperances de poder assolir la permanència, que quedava a cinc punts. Però l’enèsima derrota del curs, que va acabar amb Diego López expulsat i Cabrera sota pals, va acabar d’ensorrar encara més els ànims de la plantilla.

L’Osasuna, amb urgències a la Lliga

El context del partit d’aquest diumenge és radicalment diferent a l’última cita dels dos conjunts. L’Espanyol ha tancat la primera volta com a líder de Segona, amb un petit coixí de tres punts respecte al Mallorca. Els blanc-i-blaus, a més, no tornaran a jugar fins dissabte de la setmana vinent, quan visitaran Montilivi. Això permet a Vicente Moreno poder plantejar-se alinear més titulars dels que va formar davant del Llagostera i del Burgos.

L’Osasuna, en canvi, arribarà a l’RCDE Stadium en zona de descens, a tres punts de la salvació i amb un calendari força més atapeït: dijous visiten Mestalla i diumenge reben el Granada. És probable per tant, que Jagoba Arrasate opti per un onze farcit de suplents similar al que va derrotar l’Olot el dia de Reis.

Un bon moment, per tant, perquè l’Espanyol demostri la seva ambició en aquesta competició. Des del vestidor blanc-i-blau no amaguen que la Copa els il·lusiona. I més en un format, a partit únic, on els favoritismes es difuminen.