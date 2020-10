L'Espanyol ajorna el viatge a Tenerife per tres possibles positius de Covid-19

L’Espanyol ha ajornat el viatge previst per aquest dissabte a Tenerife, on en principi hi ha de jugar aquest dimenge (18.15 h, GOL), després de detectar tres possibles positius de Covid-19 en una ronda de test ràpids d'antígens practicada aquest matí. El club, seguint els protocols de la Lliga, ha aïllat els tres possibles positius i farà un nou test PCR a tots els jugadors i membres del cos tècnic.

L'equip no viatjarà aquesta tarda a Tenerife, com estava previst inicialment, i esperarà el resultat definitiu de les proves PCR abans de reprogramar el seu desplaçament per jugar contra el conjunt canari. En funció dels resultats d'aquestes proves, el partit podria arribar a ajornar-se, com ja ha passat amb altres casos, com el Sabadell-Alcorcón.

Un bloc a la recerca de la regularitat

La notícia ha agafat una plantilla, la de l'Espanyol, que enguany té el repte de continuar demostrant que la regularitat i la serenitat, elements que ha aconseguit implantar Vicente Moreno, són dues virtuts que el representen. La victòria de dimecres passat davant el Mirandés, on no va quedar cap rastre anímic de la desfeta a Vallecas, va corroborar que els blanc-i-blaus són un equip nou que ha fet neteja de ment. Cosa ben necessària després d’un curs tràgic marcat per la incapacitat d’aixecar el cap en una Lliga on l’Espanyol no va ser capaç d’encadenar dues victòries consecutives. Una circumstància desastrosa que no es produïa des del curs 1970-71.

Ser un equip regular en els resultats no és gens fàcil a Segona, una divisió on la ferotge competència deixa els favoritismes a un costat en qualsevol partit. Ho demostra el fet que Fuenlabrada, Rayo i Sporting, segon, tercer i quart classificats, respectivament, hagin patit tres entrebancs en les cinc jornades anteriors. “És una categoria molt llarga on cada setmana hi ha resultats sorprenents. L’experiència et diu que qui és capaç de mantenir-se estable en qualsevol circumstància és qui té més possibilitats d’assolir l’objectiu”, assegura Vicente Moreno. El tècnic de Massanassa viu els triomfs amb prudència i les derrotes amb serenitat.

“Ser líder no em diu res, hi dono poca importància. El que m’ocupa és que els jugadors tinguin calma guanyin més o menys partits. No necessito perdre per tenir els peus a terra”, insisteix. Un discurs a partir del qual el preparador valencià està reconstruint un Espanyol que ha aterrat a la categoria amb una mentalitat molt clara: la Segona és una marató on cal un gran equilibri emocional i on l’eufòria es paga cara. Seguint el seu missatge a les rodes de premsa, no és estrany que sobre la gespa prioritzi la fortalesa defensiva del seu equip, que ja suma sis porteries imbatudes en set jornades.

El tècnic espanyolista és plenament conscient que, a Segona, els favoritismes no serveixen de res perquè el desgast de la categoria acaba passant factura. La temporada passada, per exemple, l’Osca va firmar set empats i catorze derrotes, per dotze empats i onze derrotes del Cadis. Cap dels dos equips que van acabar en posicions d’ascens directe, per tant, va superar el 50% de victòries.

Tres triomfs seguits, una quimera

La mateixa història de l’Espanyol recorda que, a Segona, guanyar gaires jornades seguides tampoc és la cosa més habitual. Una part de l’afició es va preocupar veient com el Rayo va trencar la ratxa de tres victòries consecutives que portava l’equip, però la veritat és que, en les quatre temporades anteriors a Segona, els blanc-i-blaus només l’han superat en una ocasió: les cinc victòries consecutives de la 1993-94.

Guanyar tres partits seguits en aquesta categoria, de fet, ja és força atípic perquè l’Espanyol només ho ha aconseguit en vuit ocasions: tres la temporada 1993-94, dues la 1969-70 i una els cursos 1962-63, 1989-90 i 2020-21. Una dada que confirma que, a Segona, la regularitat és un dels elements més cobejats.