Rubi: "És important per a nosaltres que vinguin jugadors consagrats"

Rubi confia que, amb l'inici del febrer i l'arribada dels nous fitxatges, l'Espanyol canviï la dinàmica negativa en què fa mesos que està immers. El tècnic blanc-i-blau ha reconegut que acaben de tancar "un mes duríssim", amb 9 partits en 30 dies, i ha celebrat que ara es puguin centrar exclusivament en la Lliga amb setmanes netes: "Ara podrem preparar més bé els partits. Comença una nova fase de la Lliga i serà positiva, perquè l'equip hi creu, vol sortir d'aquesta situació de no guanyar a la Lliga i és el moment de fer-ho".

El tècnic de l'Espanyol s'ha negat a considerar el partit d'aquest diumenge com "una final". "Una final és quan alguna cosa s'acaba, l'un la guanya i l'altre la perd. Sempre el partit que es juga és el més important. Agrada molt dir que si es perd demà s'acaba la Lliga i baixem a Segona, però no, perdríem tres punts i si els guanyem tampoc no se solucionen els problemes de l'equip". Rubi només ha inclòs a la llista dos dels tres nouvinguts, Wu Lei i Facundo 'Chucky' Ferreyra, perquè encara falta un paper i tramitar la fitxa d'Alfa Semedo, que no podrà debutar aquesta jornada.

El preparador maresmenc ha reconegut que els dos reforços podrien debutar aquest mateix diumenge. "Poden jugar un partit però també han de conèixer els companys i la idea de joc, de tota manera estem fent hores extres per posar-los al dia. Ho decidirem aquesta tarda buscant el millor onze per demà". Sobre el xinès, que s'entrena amb un traductor, ha comentat que "és un jugador amb molta mobilitat, que s'adapta molt bé a totes les posicions d'atac i té molt de gol i facilitat per veure porteria. Cal agrair la predisposició amb què han vingut tots dos, que és altíssima". De l'argentí n'ha destacat que "és un jugador contrastat de nivell i fets. Al final és important per a nosaltres que vinguin jugadors consagrats. Té molt bona definició, treballa molt bé els espais i ja li coneixíem molt els números. Ens pot ajudar a no haver de dependre de Borja, tot i que últimament altres companys anaven marcant". Rubi també ha inclòs a la llista David López, que ja ha deixat enrere la lesió muscular que va patir fa unes jornades i podria disposar de minuts.