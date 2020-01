La primera final de Pep Lluís Martí a Montilivi

Gairebé tres mesos després de la seva arribada a Montilivi, Pep Lluís Martí juga la primera final. Perquè el balear ha sigut incapaç de capgirar el rumb d’un Girona que, sota el seu mandat, ha mantingut la irregularitat que l’acompanya durant tot el curs. La visita de l’Oviedo a Montilivi (20.30 hores, Movistar LaLiga) encendrà totes les alarmes si els tres punts no es queden a casa. Els gironins, que han perdut quatre dels últims cinc partits de Lliga i han quedat eliminats de la Copa, no aixequen el cap. I el precedent de Juan Carlos Unzué continua ben viu. Destituït, precisament contra els asturians, a la jornada dotze, el navarrès va sumar 16 punts i Martí, que avui complirà els dotze partits, tan sols n’ha sumat un més. Uns registres molt pobres i que poden donar més feina a una direcció esportiva que ja en té prou mirant de trobar el migcampista defensiu que no hi ha manera que arribi. Perquè sabent que se’l necessita, sembla mentida que 26 dies després de l’obertura del mercat d’hivern, encara no estigui a disposició.

“Tenim pressió des de la primera jornada, perquè som responsables i ens la posem nosaltres mateixos, no cal que ningú de fora ens recordi el que ens hi juguem. Tots som culpables de la situació, no és cosa només d’una persona. Però intentem fer la nostra feina el millor possible i mai perdrem l’esperança“, explica el tècnic, que no podrà comptar amb Jonathan Soriano i Samu Saiz i recupera Aday Benítez, Àlex Granell i Juanpe. Com a mínim, els blanc-i-vermells han demostrat fiabilitat al costat de la seva afició, en què són els segons millors locals de la categoria. Tots els mals apareixen a domicili. Però tothom és conscient que només sumant a Montilivi no n’hi haurà prou per garantir els mínims exigits. Amb l’ascens directe a onze punts, entrar a play-off –ara com ara no el disputarien– és l’únic camí viable per intentar tornar a Primera. “No podem oblidar que també hi ha coses que fem bé, però amb això no ens dona i les hem de potenciar, corregint els errors. Ja no podem canviar el que ha passat, però ens ha de servir com a aprenentatge”, afegeix Martí.

Al mateix temps, Quique Cárcel és a la recerca de tancar la plantilla que acabarà la Lliga. Divendres que ve és l’últim dia per fer efectius els possibles moviments, així que s’entreveu una setmana moguda als despatxos. Abans de fitxar, el Girona ha de donar espai a les sortides, perquè té les 25 fitxes ocupades. No deixen d’aparèixer noms com a candidats: l'últim, Àlex Gallar, tal com informa l’ Esportiu. El davanter català, que només ha marcat un gol però el va fer a la primera jornada vestint la samarreta de l’Osca, no ha donat cap senyal positiu i va costar 1,5 milions d’euros (més 500.000 euros en cas d’ascens). Si acaba marxant, el club també hauria d’accelerar l’entrada d’un efectiu al davant. Però la urgència, i la principal missió, és el pivot de destrucció. Això implica més acomiadaments (Diamanka és un dels candidats), amb l’agreujant que a cada hora que no es tanca cap operació queda una hora menys per fer-la. I l’angoixa creix, especialment amb l’acumulació dels mals resultats. Seran dies entretinguts.