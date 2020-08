El futbol no professional tornarà a l’octubre pendent del covid-19

El futbol de la Primera Iberdrola, Segona B, Tercera Divisió i la disciplina de futbol sala tornarà finalment a partir del 17 i el 18 d’octubre, segons va anunciar ahir la Federació espanyola (RFEF), establint finalment les pautes de la primera temporada postconfinament per la pandèmia del coronavirus. La Comissió de Presidents de federacions d’àmbit autonòmic va decidir de manera unànime que aquest fos el full de ruta (posteriorment ratificat per la Comissió Gestora de la RFEF) després de setmanes de negociacions i silencis incomprensibles als despatxos.

Les categories semiprofessionals de l’elit estatal celebren tenir com a mínim un punt de referència per dissenyar d’una manera coherent la seva planificació. El treball de pretemporada sense conèixer rivals, dates i formats responia únicament a mecanitzar la rutina de desgast després de mesos de confinament i treball individual. Els partits arrencaran el mes vinent amb asteriscos, a l’espera de definir un protocol sanitari per protegir (al màxim) els esportistes dels contagis de covid-19.

La normativa sanitària serà en aquest cas l’estipulat en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu a Catalunya, publicat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya i recollit en la circular número 1 de la Federació Catalana (FCF) de la temporada 2020-2021. La situació sanitària del país marcarà la línia d’actuació coral, potestats a banda. L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va insistir ahir via text oficial que el gremi amateur reclama un escenari “que li garanteixi poder desenvolupar la seva feina amb una garantia sanitària, ja que depenen directament del fet que torni la competició, que ha de ser tan aviat com sigui possible”.

La Federació Espanyola està treballant també en un segon escenari en què la cadena de rebrots paralitzi l’esport. La seva intenció és redactar ja unes pautes que decidirien els campions de cada categoria, els ascensos, els descensos i les classificacions europees de cara a la següent campanya. Segons asseguren fonts de l’entorn de la RFEF, el criteri és que s’hagi disputat la meitat del calendari abans del 30 de juny. És a dir, si la temporada no es pot acabar per culpa del rebrot, si no s’ha jugat la meitat del calendari, no hi hauria ni ascensos, ni descensos, ni campió a la Lliga femenina. Si no es pot complir aquesta norma, la competició s’anul·laria, sense la referència de la classificació general de l’última jornada. Aquesta situació també afectaria la Copa del Rei, que també es cancel·laria de manera unilateral si no es pot jugar alguna ronda, sempre que no s’hagin disputat ja les semifinals, com ha passat amb l’edició del 2020.

Una nova Segona B

La Segona B canvia definitivament de format per adaptar-se a la decisió de no aplicar descensos la temporada passada. La Federació ha gestionat el superàvit de clubs dividint-los en cinc grups amb dues franges en cadascun, seguint el model de la segona divisió de l’handbol, que va anunciar un quadre partit fa gairebé dos mesos. En total, són 102 equips que lluitaran per una plaça al play-off d’ascens a Segona Divisió i per evitar el descens. Els 11 representants del futbol català formaran un únic subgrup (el Prat, l’Hospitalet, el Badalona, l’Andorra, el Barça B, el Nàstic de Tarragona, el Lleida, l’Espanyol B, el Cornellà, el Llagostera i la UE Olot.

La confecció del calendari de la Primera Iberdrola hereta les mateixes consignes: la pilota roda a partir del 18 de setembre sempre que hi hagi una normativa de salut. La Federació estatal va informar que la primera jornada podria avançar-se dues setmanes, al 4 d’octubre, si hi ha un acord unànime entre tots els equips estirant la capacitat per interpretar la normativa.