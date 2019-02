El projecte de Llei de l'esport espanyola aposta per la paritat

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la presa en consideració de l'avantprojecte de Llei d'Esport, que reemplaçarà a la llei de 1990, per a "modernitzar" un text que "s'havia quedat desfasat" i que "estableix per primera vegada l'esport com un dret".

El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha explicat les quatre línies més noves de la llei, que se centren en promoure la igualtat efectiva de l'esport: el femení, que no estava regulat en l'anterior text, i el inclusiu, que tampoc ho estava i "és fonamental perquè l'esport és una base d'integració".

Entre les mesures en pro de la paritat, la llei determina que en els òrgans directius de les federacions hi hagi un mínim d'un 40% de representació femenina; facilita la maternitat de les esportistes amb l'ampliació a quatre anys del temps de consideració com d'alt nivell i obliga que totes les beques i premis de l'administració siguin iguals.

La inclusió d'un catàleg de deures i drets dels esportistes i el reforç de la bona governança i transparència de les entitats esportives, amb limitació de mandats per als òrgans de govern de les federacions, a les que el Consell Superior d'Esports (CSD) ha explicat avui la llei, són altres de les variacions de introdueix.

Guirao ha precisat que han optat per no determinar temps per a la qual conclusió d'aquests mandats i donar un vot de confiança a les federacions perquè ho facin. També ha indicat que la llei no prohibeix el patrocini, sinó que "limita la concentració de drets econòmics per les lligues de competicions sobre les que no tinguin condició d'organitzadors. El patrocini és per ajudar, després hi ha els drets que es venen. Evitar monopolis el que fa és afavorir a totes les federacions, incloses les més petites. Una cosa és el negoci i una altra el monopoli, que arracona al més petit. No prohibim el patrocini que no té negoci darrere. Aquesta és una llei de l'esport espanyol, no és una llei del futbol ".

El text dicta que federacions i lligues hauran de crear com a òrgan independent una comissió de control econòmic; obre l'espectre del model d'empresarial perquè els clubs puguin seguir sent clubs, societats anònimes esportives o societats limitades i introdueix una nova classificació d'esportistes, que distingeix entre ocasionals i de competició per als professionals.

La llei fa un reconeixement legal de la tasca de tècnics esportius i àrbitres, que podran ser esportistes d'alt nivell, regula el voluntariat esportiu i introdueix novetats al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) en separar la potestat sancionadora administrativa relativa a les qüestions relacionades amb la competició. Aquestes hauran resoldre-les federacions. També es protegeix el menor esportista en relació a l'abús i assetjament i determina a la Conferència Sectorial com a òrgan màxim de col·laboració i coordinació amb les comunitats autònomes.

Guirao ha insistit que "tirar endavant aquesta llei ha estat una prioritat del Govern des del principi per la importància que dóna a l'esport i la que té en la societat espanyola. Mou una quantitat enorme de recursos econòmics. Les administracions públiques dediquen uns 1,500 milions d'euros anuals i dóna feina estable a unes 240.000 persones", ha afegit.

El ministre va indicar que des d'ara s'obrirà un termini d'un mes aproximadament perquè tots els interessats puguin fer aportacions a la llei i que en un mes i una setmana torni al Consell de Ministres per aprovar-ja com a projecte de llei, pel que està subjecte a modificacions, suggeriments i canvis.