El projecte de Rubi busca acompanyants a les grades

“Veure els seguidors animant quan l’equip guanya al camp és l’èxit més gran. Més que qualsevol altra cosa, és el que més sensació de fita em deixa”, va confessar al desembre Chen Yansheng en una entrevista a la Lliga. El president xinès de l’Espanyol serà aquest vespre (20.45 h, M. Partidazo) en un RCDE Stadium que espera tornar a viure una nit màgica com les que va protagonitzar l’equip l’any passat contra el mateix equip blanc, el Barça o l’Atlètic.

Gairebé més difícil que guanyar el Madrid, però, serà veure un Cornellà-El Prat ple de gom a gom, com va passar ara fa deu anys en la seva estrena oficial, precisament contra el Madrid. Era una nit de dissabte quan 39.170 espectadors van reunir-se al flamant estadi espanyolista, que aquest vespre amb prou feines arribarà a la meitat d’aquesta xifra d’assistents.

Dijous, contra el Betis, l’RCDE Stadium va presentar la seva pitjor entrada en un partit de quarts de final de la Copa del Rei. Potser no hi ajudava el dia, ni l’hora, ni el rival. Tampoc la dinàmica de joc i de resultats de l’equip. Tot plegat, excuses sovint relatives: en les primeres jornades amb Rubi, l’Espanyol practicava un futbol molt atractiu i es veia envoltat de triomfs, sobretot a casa, però no d’aficionats. Des de la seva inauguració, aquest camp ha viscut una significativa deserció de la qual intenta recuperar-se.

Aquests deu anys han passat factura a la grada, però no a la gespa, on l’equip, quan ha jugat com a local, ha mantingut unes xifres força regulars: 35 punts en la millor temporada (2010-11) i 25 en la pitjor (2012-13). La resta de cursos s’han mogut en aquest interval. L’efecte Rubi, transformat en una millora de joc i de resultats, semblaven un bon al·licient, però diversos condicionants no l’acompanyen.

D’entrada, la política d’ajustament dels preus dels abonaments aplicada aquest curs, que ha costat una rebaixa en el nombre de socis més important de l’esperada. No menys importants són els horaris: durant les primeres cinc temporades a Cornellà, l’Espanyol va disputar 81 dels 95 partits de Lliga en cap de setmana (85%). Només en va jugar 14 (15%) entre setmana.

Ara els socis blanc-i-blaus, sobretot els de comarques o que tenen un accés més complicat a l’estadi, es troben amb el fet que s’ha doblat la xifra de partits entre setmana: 25 duels dels 85 jugats les últimes cinc temporades (comptant l’actual) s’han disputat entre setmana (29%), mentre que només 60 han sigut en dissabte o diumenge.

Les últimes tres temporades són les que l’equip ha jugat més cops fora del cap de setmana (6 partits la 2015-16, 5 la 2016-17 i 8 la 2017-18) i, alhora, les que el camp blanc-i-blau ha registrat una xifra mitjana d’assistència més baixa: 18.080, 20.383 (la primera amb Quique Sánchez Flores i l’arribada de diversos noms il·lusionants) i 17.847, respectivament. L’actual assistència mitjana al feu blanc-i-blau, 18.598 espectadors, és la tercera pitjor de la història d’aquest estadi, que malgrat tot està presentant unes xifres prou bones pel que fa als resultats.

Acostament entre club i seccions

Una via que té el club per fer nous aficionats són les Seccions Esportives Espanyol, un projecte que va sumant nous adeptes als equips de les seccions (bàsquet, hoquei patins, handbol i voleibol). Malgrat que la postura de l’Espanyol sempre ha sigut reticent a donar suport a una causa que s’allunya del futbol, el cert és que aquesta setmana hi ha hagut aproximacions entre les dues parts, que van arribar a un acord verbal que es podria concretar durant les pròximes setmanes: l’Espanyol donarà suport a les seccions, però continuaran sent econòmicament autònomes.

El seu finançament fins ara ha recaigut en els seus fundadors, així com en patrocinadors que els mateixos fundadors han trobat i en socis que han volgut donar-los suport. Entre els reptes d’aquestes seccions hi ha el de consolidar en els pròxims anys una base de joves jugadors en categories inferiors que permetrà fomentar l’espanyolisme entre els més petits.

El seu èxit pot ser el de l’Espanyol, que necessita més que mai suports des de la grada de l’RCDE Stadium.