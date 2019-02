Una final psicològica per protegir la permanència del Girona a Primera

Sense voler-ho, la mala dinàmica del Girona ha fet que Montilivi senti el partit contra l’Osca (20.45 hores, BeIN LaLiga) com una veritable final en l’aspecte anímic. Numèricament, només hi ha tres punts en joc. Però després d’enllaçar nou jornades sense guanyar –dotze partits comptant també la Copa, la pitjor ratxa en els últims cinc anys– i situar-se a un punt del descens, entren a escena les sensacions, un element intangible que pot impulsar els d’Eusebio a evitar el que seria un ensurt majúscul. La visita del cuer s’intueix favorable perquè els blanc-i-vermells es retrobin amb la victòria, però que la necessitat sigui tan gran tampoc és cap bon negoci. Afegir més pressió de la que pertoca pot augmentar la necessitat d’un bloc al qual últimament els partits li fan pujada. Incapaç de rendir-se, fa tota la setmana que reclama unitat, apel·lant a l’orgull gironí que el va portar a Primera. Va costar tant arribar-hi que passi el que passi no pensa tirar la tovallola.

Si parlem d’urgències, però, l’Osca és el que guanya la partida. En la seva primera experiència a la categoria, els aragonesos intenten contrarestar la falta de múscul i mantenir-se amb vida. L’arribada de Francisco a la banqueta i el fet d’haver sumat set dels últims quinze punts fan que no perdi l’esperança. A nou punts del Girona, un triomf els tornarà a enganxar en la lluita per la salvació, mentre que una derrota gairebé els condemnarà. Montilivi, que no veu guanyar el seu equip a la Lliga des de l’octubre, viu un contrast d’emocions: la competitivitat és bona malgrat la sèrie de quatre punts dels vint-i-set possibles (Atlètic, 1-1; Athletic, 1-0; Sevilla, 2-0; Getafe, 1-1; Llevant, 2-2; Alabès, 1-1; Betis, 3-2; Barça, 0-2, i Eibar, 3-0), però en l’última derrota la imatge va ser horrible. Que aquest partit sigui el més recent sembla que agreugi uns mals als quals l’estadi gironí es comença a habituar: 2 victòries, 5 empats i 4 derrotes en 11 partits, amb 11 gols a favor i 16 en contra.

Eusebio recupera Borja García, tot i que el madrileny podria començar el duel des de la banqueta o fins i tot ser un dels dos descartats de la llista de 20, que inclou Gorka i Suárez, Valery, Paik i Pachón, del filial. L’eliminació de la Copa ha propiciat que aquesta sigui la segona setmana neta del 2019, després de la tornada de vacances per Nadal. La descàrrega futbolística és un altre motiu rellevant per a una plantilla gens habituada a suportar una doble vida, però que s’ha permès el luxe de recollir il·lusions pel camí. Encara sense Roberts –podria estar a punt la setmana que ve–, Doumbia, Muniesa i els lesionats de llarga durada Mojica i Aday, tampoc podrà comptar amb Alcalá, sancionat; però té a la seva disposició Bernardo, que es va perdre el partit contra l’Eibar. Si Borja no juga, el val·lisoletà repetirà al mig del camp amb Pere Pons, Àlex Granell i Aleix Garcia. També hauria de tornar a l’onze Pedro Porro, suplent a Guipúscoa, i Valery i Raúl García es disputen un lloc al carril esquerre.

L’Osca, amb baixes importants

Una de les baixes que té Francisco per al duel de Montilivi és Melero. Tampoc hi seran el pitxitxi Cucho Hernández, sancionat; Yangel Herrera, cedit pel Manchester City, que va imposar la clàusula de la por per enfrontar-se a un dels equips arreu del món amb qui té un fort vincle, ni Luisinho, greument lesionat a l’inici de curs. L’Osca s’aferra al seu bon moment i als nous fitxatges, com el d’Enric Gallego, que va marcar contra el Valladolid. Però el Girona té coses a dir i pretén continuar a Primera.