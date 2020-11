Per què es manifesta el sector esportiu aquest dimecres?

El sector esportiu ha convocat una concentració aquest dimecres, 11 de novembre, a les 13 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar que l’esport és un servei essencial i forma part de la solució per lluitar contra el coronavirus. Federacions, clubs, empreses, gestors d’instal·lacions, l’esport universitari i els col·legis professionals fan una crida a concentrar-se en una acció en la qual es llegirà un manifest per reivindicar que l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació i en la inclusió social. Els organitzadors de la protesta donen quatre arguments per alçar la veu:

1. L'esport, lliure de covid-19

Els clubs esportius catalans fa mesos que treballen perquè la pràctica esportiva sigui segura. D’acord amb els protocols específics per modalitat i instal·lacions desenvolupats durant la represa, l’esport a Catalunya es desenvolupa amb limitacions d’aforament, amb control d’accessos i traçabilitat dels practicants, sota gestió de grups estables i en condicions de total higiene i desinfecció. "L'esport organitzat ha fet bé la feina i ha seguit els protocols pactats. Ara la gent continua fent esport de manera desorganitzada i, per tant, la traçabilitat es complica. La capacitat d'expansió del virus és més gran amb els centres esportius tancats", recorda Gerard Esteva, president de la UFEC.

Aquest cap de setmana hem pogut veure aglomeracions de gent fent esport, mentre els clubs esportius seguim tancats.

Demanem a la Generalitat que rectifiqui i ens deixi seguir fent esport 100% segur. #CNAB #CNABésSalut #SomEsport #SomEssencials pic.twitter.com/3BsHFajYp8 — Club Natació Atlètic-Barceloneta (@CNAB_oficial) November 3, 2020

2. El coronavirus no fa esport

Les dades del ministeri de Sanitat detallen només 59 casos de contagis que tinguin a veure amb l'esport en les últimes setmanes a tot l’Estat. La xifra representa el 0,75% dels casos detectats. Si analitzem els casos des del principi de la pandèmia, l’esport només representa el 0,27% dels contagis. "Des del món de l'esport s'han fet les coses bé i ara s'elimina la possibilitat de control. Demanem una mica de seny per a l'esport, que és un servei essencial", explica Pere Manuel, president del Coplefc.

3. L'esport és un servei essencial

Com a servei essencial, l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació, en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració social i la igualtat d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el dopatge. Segons les dades de la UFEC, el sector esportiu representa el 2,1% del PIB català i dona feina a més de 80.000 treballadors. A més, té més de 40.000 voluntaris i és una porta d'entrada important al món laboral per als joves. L’impacte del coronavirus en el sector esportiu ha sigut demolidor. Set de cada deu treballadors s’han vist afectats per un ERTO. En conjunt, el sector deixarà d’aportar gairebé 1.000 milions d’euros directes al VAB català; tres de cada deu treballadors perdran la feina, i prop de la meitat de les entitats estan perill de desaparició.

"Els efectes econòmics al sector seran devastadors. La situació és d'alarma social. La primera onada va afectar set de cada deu treballadors del sector. Prenem mesures que la resta d'Europa està prenent pel que fa a les prohibicions, però no pel que fa a les indemnitzacions", assegura Gerard Esteva, que xifra en 1.300 milions d'euros les pèrdues del sector i en tan sols 20 milions les ajudes aprovades. "Veurem si la tresoreria de les federacions i els clubs pot aguantar", alerta el president de la UFEC. "Si els clubs tanquen no tenen ingressos i tindran pèrdues econòmiques. Hauran de tancar o reduir el pressupost. Aquest greuge posa en risc el model d'èxit de l'esport català", recorda Enric Bertran, president de la Federació Catalana de Natació.

4. El sedentarisme, un problema

Els especialistes continuen recordant que fer esport és imprescindible per mantenir uns hàbits de vida saludables. L’activitat física repercuteix directament en tenir un sistema immunològic més fort davant de malalties com el covid-19. "L'esport és un aliat per prevenir el coronavirus. Nosaltres som part de la solució, uns aliats del sistema de salut. L'esport és una activitat essencial. Algú que fa esport està més preparat per combatre el virus", diu Esteva. "El sedentarisme també és una pandèmia i l'esport ha de ser considerat un servei essencial. Tancar les instal·lacions fa augmentar la inseguretat i complica la traçabilitat", recorda Josep Viladot, president de Gestiona. "Els metges prescriuen activitat física i, per tant, hem de tornar a fer-la de manera segura. L'esport és una de les millors eines per superar aquesta crisi. Pensem que les decisions es prenen des de la ignorància", critica Oriol Serra, gestor d'Indescat.

Un recurs en marxa

El sector esportiu va presentar un recurs a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, dels consellers de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya.

La UFEC encapçala una recollida de signatures que ja ha superat les 80.000 adhesions.