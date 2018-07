I per què no Sergi Roberto al mig del camp?

El primer amistós de la pretemporada del Barça tenia moltes mirades possibles, però sempre que hi ha Sergi Roberto al mig del camp l’ull barcelonista es fixa en una: busca totes les combinacions possibles perquè el fet de veure el 20 a la zona de comandament sigui una escena habitual. També es mira els companys migcampistes i avalua si ho fan millor que ell, i diumenge la sort va tornar a ser cruel amb André Gomes. Es mira el lateral dret per veure si d’alguna manera se li pot estalviar el reciclatge, i Semedo va estar prou incisiu i estable per imaginar-lo a l’onze dels dies grans, ara que ja ha passat un any d’adaptació. Es mira el mercat i el compara amb el que puja. Es mira moltes coses.

Diumenge a la matinada Sergi Roberto va jugar de migcentre -de Busquets, per entendre’ns- i va estar acompanyat d’Arthur i André Gomes als interiors. És una combinació molt poc probable en un partit oficial, i que s’explica, bàsicament, perquè de vacances hi ha Busquets, Rakitic i Coutinho, però suposa el primer punt de partida per començar a descobrir les noves cartes amb què vol jugar Ernesto Valverde en la nova etapa sense Andrés Iniesta.

I una primera pista del que no preveu -si més no, de moment-és que sigui Denis Suárez qui reculli el testimoni del manxec a la sala de màquines. Valverde prefereix la part de risc i dríbling del gallec i l’explota a prop de l’àrea, com a Rafinha, que va deixar bones sensacions a l’extrem dret. Les prestacions del brasiler contra el Tottenham li fan guanyar arguments per si s’acaba quedant a la plantilla, tot i que la dosi de desequilibri ja estigui assignada a Dembélé, Malcom i Coutinho. Amb Denis s’allarga aquella sensació que, tot i que ofereixi sempre detalls esperançadors, no és ni prou extrem ni prou interior per fer-se un lloc a l’onze. Que hagués de marxar abans d’hora per una inoportuna lesió al bíceps femoral no fa més que aixafar-li els plans de consolidar-se al Barça. Denis va haver de volar ahir des de Los Angeles cap a Barcelona per fer-se proves mèdiques i concretar l’abast d’una lesió muscular que li frenarà la pretemporada i li impedirà agafar aquella embranzida que podia posar-lo momentàniament al davant dels internacionals mentre agafaven ritme després del Mundial. La Lliga començarà amb ell a la grada.

De Pasadena també va anar-se’n lesionat André Gomes, que en tindrà per a dos mesos. Marxava coix de l’estadi i pujava a l’autocar capcot, conscient que les seves opcions d’aprofitar les proves de pretemporada per posar-se a l’aparador i trobar una bona sortida del Camp Nou se li compliquen, i més després d’un estiu mirant-se els partits de Portugal a Rússia des de la televisió. Amb o sense ell, Valverde segueix deixant caure que vol més reforços i compta les dues baixes que ha patit al mig del camp (la d’Iniesta i Paulinho) per reclamar un esforç del club per fitxar algun migcampista més. Els de Jong i Rabiot són els noms més repetits, fins i tot el d’Eriksen, rival diumenge al Rose Bowl, però hi ha qui demana un lloc per a Aleñà i, si calgués, per a Riqui Puig, que va completar els minuts del lesionat André. Va fer un bon tàndem amb Arthur, que va mostrar la seva versió més participativa i, fins i tot, va celebrar el seu primer gol com a blaugrana.

L’energia dels més joves

També va marcar Munir, decidit a ocupar el lloc d’Alcácer -reservat per unes molèsties que fan pensar en un acord de sortida imminent- com a revulsiu quan els cracs fallin o necessitin descans. La maduresa de dues cessions ha caigut bé al jove davanter, que aporta dinamisme a la punta d’atac. Com a secundaris de luxe amb Munir s’hi van afegir Miranda i Marlon, complets i encertats en la sòbria primera meitat de l’equip. El cas del lateral esquerre andalús, que competeix amb Cucurella per un lloc, va lligat al futur de Digne, que avui podria concretar el seu traspàs a l’Everton.

La sortida de Digne i un hipotètic replantejament del rol de Sergi Roberto -que respon més a un desig popular que a una idea en ferm del tècnic, ara per ara- crea un forat als laterals que podria reorientar la confecció de la plantilla, que disposarà només de dos especialistes defensius a la banda: Jordi Alba i Semedo. La feina d’Abidal a la secretaria tècnica serà valorar si amb el filial i les rotacions es cobreix la temporada o si cal fitxar. Mentre s’ho rumia, hi ha qui va fent feina. Es diu Sergi Roberto.

Digne, pendent de tancar el traspàs a l’Everton

Lucas Digne deixarà el Barça en les pròximes hores. El lateral esquerre francès té molt avançat l’acord amb l’Everton, que pagarà uns 20 milions de lliures (22 milions d’euros) pel futbolista. Digne, que acaba de fer 25 anys, ja no va jugar el primer amistós de pretemporada contra el Tottenham, diumenge a la matinada, i ahir el club li va donar permís per abandonar la concentració i tornar a Barcelona per concretar la seva sortida. A banda, els toffees també estan negociant per aconseguir els serveis de Yerry Mina. Tot i això, no són els únics pretendents del central colombià, que es va revaloritzar al Mundial de Rússia, on va fer tres gols en els tres partits que va disputar.