Per què el planter no entra en les rotacions?

Sovint Ernesto Valverde és preguntat pel substitut de Jordi Alba quan necessiti descans. Una pregunta que normalment va acompanyada de si el lateral esquerre del filial, Juan Miranda, podria tenir minuts. És molt jove (18 anys), però durant la pretemporada, amb Alba de vacances i Digne venut, va semblar que havia fet mèrits per guanyar-se, almenys, una oportunitat al primer equip. Valverde mai descarta el seu nom en roda de premsa, però recorre al sarcasme o altres noms per parlar del relleu d’Alba: Sergi Roberto a cama canviada, Vermaelen...

Finalment va ser el central belga (sí, central, perquè no és lateral) l’escollit per donar descans a un Alba que ho havia jugat tot fins ahir. Els que pensàvem que potser Miranda tindria una oportunitat a Leganés ja ens ho havíem tret del cap dimarts, quan va quedar fora de la convocatòria. Malgrat haver sol·licitat el club que Miranda no anés a uns entrenaments amb la selecció espanyola sub-19, és va quedar a Barcelona. Veient els precedents, segurament la seva oportunitat arribarà a la Copa.

Les hipòtesis a Leganés, per tant, es reduïen a seguir amb Alba de titular, canviar de banda Roberto o, la que semblava més remota, fer jugar Vermaelen. El belga, inèdit aquest any, va viure un partit per oblidar. Fer-ho en un posició que no és la teva no és la millor manera de tornar a jugar, si bé és cert que és un futbolista professional i que cobra per fer el que l’entrenador digui. Va sortir a la foto del primer gol, ja que va fallar en la marca sobre El Zhar, i no va estar còmode en cap moment. Valverde va acabar recorrent a Alba.

És difícil no preguntar-se, després d’un estiu que el club sembla que ha fet una picada d’ullet al planter sense fitxar un relleu d’Alba, si ahir no valia més donar-li una oportunitat a Miranda. I Vermaelen, si juga per rotar, que ho faci de central.