Ranieri torna a la Premier per dirigir el Fulham

Un any i nou mesos després de ser acomiadat del Leicester City, en què va guanyar la lliga, Claudio Ranieri tornarà a entrenar un club de futbol de la Premier League. Serà el Fulham, actual cuer de la lliga anglesa amb 5 punts, a tres de la salvació, que ha confiat en els serveis del veterà tècnic italià, que amb 67 anys dirigirà el seu 18è equip diferent. L'última etapa a la banqueta va ser al Nantes, en què va estar el curs passat.

Shahid Kahn, propietari del Fulham, ha anunciat Ranieri com el substitut de Slaviša Jokanović. L'equip londinenc l'ha firmat amb un contracte per més d'un any sense precisar la data de finalització. "L'objectiu del Fulham mai hauria de ser simplement salvar-se a la Premier. Hauria de ser un adversari difícil i hauria d'aspirar a triomfar. Aquesta plantilla té un talent excepcional, que és contrari a la seva posició a la classificació. Sé que aquest equip és capaç de fer partits molt millors", ha assegurat Ranieri.