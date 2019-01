L'Espanyol i l'AMB es reuneixen per millorar l'accessibilitat a l'RCDE Stadium

L'Espanyol ha iniciat les converses amb alguns representants municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per intentar millorar les comunicacions i l'accessibilitat a l'RCDE Stadium. Aquest dimarts hi ha hagut una trobada entre el director general corporatiu blanc-i-blau i representants de l'àrea de mobilitat i transports de l'AMB, com el seu vicepresident, Antoni Poveda, per analitzar els problemes amb què es troben els seguidors de l'Espanyol a l'hora d'accedir al camp els dies de partit. Aquest és un dels principals problemes del també anomenat estadi Cornellà-El Prat ja des que es va inaugurar, el 2009.

Segons ha explicat l'AMB, l'objectiu de la trobada és crear una taula de treball conjunta, entre l'AMB i el club de futbol, per millorar els accessos i els desplaçaments al voltant del camp de futbol RCDE Stadium, ubicat entre Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.

Guasch ha plantejat a l'AMB les dificultats que comporta la mobilitat en aquest àmbit en cada partit que se celebra, tant per accedir a l'estadi com a la sortida, un cop s'ha acabat, i ha destacat les llargues cues que habitualment fan molts dels socis de l'equip a les principals vies d'accés al camp de futbol.

En aquest sentit, el vicepresident de mobilitat i transport de l'AMB, Antoni Poveda, s'ha compromès a estudiar el cas i oferir solucions i propostes per millorar, en general, la mobilitat en aquest sector. "Més concretament, també volem estudiar solucions que impliquin directament el transport públic els dies que hi hagi partit", ha exposat Poveda, i ha recordat que aquesta ha d'acabar sent una de les primeres opcions del ciutadà. No obstant això, Poveda ha insistit també en el fet que és imprescindible que s'actuï en la reordenació de la zona de cara als vehicles privats.