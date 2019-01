Baptistão marxa al Wuhan Fall xinès

Leo Baptistão jugarà les pròximes tres temporades al Wuhan Fall xinès, que pagarà 6 milions d’euros a l’Espanyol, que acaba de tancar l’acord per la seva venda, segons ha avançat la ‘Cope’. El club blanc-i-blau en va pagar 7 en dos pagaments de 3,5 a l’Atlètc de Madrid, d’on va arribar l’estiu del 2016. Aleshores, va convertir-se en el fitxatge més car de la història de l’entitat espanyolista, posteriorment superat per Darder (8 milions el 2017) i Borja Iglesias (10 milions el 2018).

Baptistão era inicialment reaci a deixar l’Espanyol, però la millora salarial proposada l’ha convençut. El brasiler deixa l’entitat blanc-i-blava amb 17 gols i 12 assistències en 85 partits oficials. L’Espanyol és el club on ha jugat més partits de la seva carrera, tot i haver-hi jugat només dos anys i mig, i això que el primer es va perdre bona part de la temporada per una talàlgia al taló d’Aquil·les. Aquest curs portava tres gols, dos dels quals en l’última setmana: un contra el Madrid i l’altre contra el Betis, aquest últim en el partit del seu comiat.

El davanter brasiler ha passat a Barcelona la revisió mèdica amb el club xinès, a l'espera de desbloquejar una operació que durant unes hores s'ha estancat per un canvi en les condicions econòmiques: tot i tenir un acord tancat pel que fa al salari, a última hora el club li ha volgut rebaixar la fitxa, una situació que el jugador ha rebutjat, deixant clar que volia les condicions inicials. Finalment, el Wuhan ha accedit a donar-li el que havien acordat. La venda del brasiler permetrà a l’Espanyol afrontar altres operacions pendents en aquest mercat hivernal: un davanter (interessa sobretot l’argentí ‘Chucky’ Ferreyra, del Benfica), i un migcampista defensiu, sent Alfa Semedo, del mateix Benfica, una opció sobre la taula. Tampoc es descarta la candidatura de Sergio León, que tot just fa unes hores va convertir-se en botxí de l’Espanyol a la Copa del Rei amb el Betis, on no està tenint el protagonisme que desitjaria.