Rubi: "Necessitem gent que tiri del carro i busqui canviar la dinàmica"

"No hem de pensar que portem cinc derrotes. Hem de veure què hem millorat, que ho hem fet, sobretot respecte el partit del Barça, i no decaure. Aquí és on es veuen les persones, quan van les coses una mica complicades", ha apuntat un Rubi "preocupat" en la roda de premsa posterior a la cinquena derrota consecutiva del seu equip, un Espanyol que s'ha vist clarament superat pel Betis. "Era molt difícil treure-li la possessió al Betis. Hem competit de tu a tu contra un senyor equip. Crec que hem fet una bona feina, però estem en una fase on no ens acompanya la fortuna", ha afegit el maresmenc, que no s'ha quedat curt a l'hora d'elogiar un rival d'entitat.

Rubi, malgrat tot, ha defensat que el seu equip capgirarà la dinàmica negativa. "No hem merescut tanta derrota. Estem passant aquest moment i convençuts que ens en sortirem, que hem plantat cara a un gran equip i que el marcador podria haver estat un altre". El tècnic ha demanat un pas endavant a la seva plantilla, i s'ha mostrat confiat que a l'equip hi ha prou talent: "Ara necessitem gent que tiri del carro i busqui guanyar un partit per canviar la dinàmica. Hem jugat un tram de temporada contra equips europeus que estan rodats. Tornarem a jugar bé".

El tècnic blanc-i-blau ha demanat "disculpes i paciència" a l'afició per la mala dinàmica de l'equip. "Potser hi ha un component mental que és complicat lluitar-hi", ha afegit, abans d'intentar explicar per què han encaixat 15 gols en les últimes cinc jornades: "Els gols encaixats venen una mica de tot, també del tipus de rival, que nosaltres hem baixat el nivell, que ens han fet gols de falta que no són normals, o alguns al tram final del partit. És un moment complicat".