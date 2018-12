Rubi: "Cal anar a buscar-ne tres per si ens en fan un, passar igualment"

Rubi té clara la recepta per capgirar el 2-1 de Cadis del partit d'anada dels setzens de final de la Copa del Rei. "La meva mentalitat és anar a buscar tres gols, per, si ens en fan un, passar igualment. Sé que és difícil, perquè al davant tindrem un gran equip. Les porteries a zero són molt complicades: pots fer un partit gairebé perfecte, però una o dues ocasions el rival les té, i depens de la inspiració del teu porter i de l’encert del rival", ha apuntat a la prèvia, en què no ha volgut donar gaires pistes –més enllà de la titularitat de Roberto Jiménez sota pals– sobre l'onze que alinearà. "Hi ha jugadors que tenia al cap fer jugar, però després de l'entrenament d'aquest dilluns n'hi ha algun que ve amb algun problemet o amb els peus més cansats del que esperàvem, i ens esperarem a dimarts", ha exposat.

El maresmenc, això sí, ha deixat clar que hi haurà minuts per a alguns jugadors poc habituals: "Estem en un moment en què potser el jugador que entri és més perillós que el que estava jugant, perquè el que entra veu una oportunitat per quedar-se a l'equip. Estic content amb la implicació de tothom, però ara he d'analitzar el rendiment. Ara hi ha la porta oberta perquè algun jugador entri a l'equip titular".

Rubi ha parlat sobre la confiança dels seus homes, que venen d'acumular tres derrotes consecutives: "No estem intranquils, però sí amb ganes de trencar la ratxa. La confiança no està baixa, tenim el desig de tornar a jugar de seguida per guanyar. Hem de reordenar coses per tornar a fer les coses bé, si no les victòries no arriben. Volem tornar a la idea inicial, a tornar a ser forts en defensa, que no ho estem sent". En aquest sentit, el tècnic blanc-i-blau ha reconegut que aquest és un dels moments de la temporada en què més li toca intervenir: "Hi ha moments del curs en què sembla que no hagis de dir gairebé res, i d'altres, com ara, en què sembla que hagis de tocar moltes coses".