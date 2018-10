L’Espanyol forada per primer cop el submarí groc a Cornellà (3-1)

Nou anys després, un Espanyol pletòric i patidor a parts iguals ha trobat la fórmula per enfonsar el submarí groc a Cornellà-El Prat. Per primer cop des de la inauguració de l’RCDE Stadium, ha derrotat al Vila-real (3-1) en un partit que serveix per ratificar el seu gran inici com a local: quatre triomfs en quatre duels per dormir en posicions europees.

L’Espanyol ha sortit convençut a demostrar que el seu fulgurant inici de temporada no té res de casualitat i si molt de merescut. Els blanc-i-blaus han atropellat el Vila-real en un primer temps on han merescut anar al descans guanyant per golejada. Rubi ha sorprès alineant Hernán en el lloc de Baptistao, una aposta que buscava donar profunditat i dinamisme a la línia d’atac per desarmar un Vila-real que va patir de valent, especialment al mig del camp. Calleja va situar-hi Funes Mori, Trigueros i Fornals, els mateixos tres que van formar dijous a Rússia. I l’Espanyol ho ha aprofitat gràcies a una autèntica exhibició de desmarcades del seu punta, Borja Iglesias. El gallec s’ha inflat a atacar els espais a l’esquena de la defensa grogueta, convertint cada galopada en un torpede a la base del submarí groc.

Ja al primer minut, quan alguns aficionats encara no s’havien assegut a la seva localitat, ha encarat a Asenjo per primer cop i, després de retallar un defensa, aquest l’ha tirat sobre la gespa. Semblava un penal claríssim, però l’àrbitre del VAR, Gil Manzano, no l’ha concedit després d’avisar l’àrbitre principal, De Burgos Bengoetxea, que hi podria haver infracció. L’Espanyol ha seguit amb la mateixa fórmula, penalitzant un mig del camp desfet i una defensa dubtosa. D’un córner en contra, n’ha nascut la jugada del primer gol. Borja Iglesias ha arrencat la moto i, amb potència, s’ha desfet de dos rivals per acabar regalant la pilota a Hernán, que tot sol davant Asenjo ha definit amb una sensacional vaselina.

L’Espanyol ha seguit ofegant als groguets amb una pressió efectiva i un atac insistent. Granero, Hernán de nou i, sobretot, Borja Iglesias, han buscat el segon amb ocasions molt clares. Les del gallec, sobretot. El panda ha tornat a demostrar que és un dels davanters que millor se sincronitza amb els assistents a l’hora d’arrencar les desmarcades, i s’ha trobat en incomptables ocasions davant del porter del Vila-real. Però el gallec no ha estat encertat de cara a porteria quan ho tenia tot al seu favor. L’Espanyol ha repetit el mateix guió que en els anteriors partits a casa: un inici excel·lent ofegant el rival a base d’ocasions, però deixant el partit obert per la seva manca d’encert. Un guió que ha tornat a deixar el partit massa obert quan hauria d’haver quedat resolt. Un defecte que Rubi ja va advertir, però que el seu equip, pletòric en una de les millors primeres parts de l’era Cornellà-El Prat, encara no ha estat capaç de resoldre.

Els blanc-i-blaus no estaven patint en defensa, gràcies en bona mesura a l’eficient i solvent joc aeri d’Hermoso i David López, que han impedit que Gerard Moreno marxés amb cap gol en el seu retorn a l’RCDE Stadium. El perpetuenc ha estat rebut amb aplaudiments quan el seu nom ha sonat a la megafonia, però només hi ha estat tres segons, pel que l’ovació ha resultat més curta de l’esperada. Durant el partit, on ha estat força desaparegut, ha rebut indiferència entre el públic i algun tímid xiulet. El perpetuenc ha col·laborat gairebé més en defensa que en atac, i només al tram final ha pogut rematar entre pals.

Tot el perill en els primers minuts ha estat per un Esoanyol, que ha acabat el primer temps rebaixant el ritme. El Vila-real ho ha aprofitat per pausar el joc amb possessions més llargues, però igual de poc efectives. A la mitja hora de joc, Borja ha reclamat un penal per una estirada de braç d’un central, però l’àrbitre no n’ha volgut saber res. Quan tot semblava que el partit marxaria 1-0 al descans, d’una jugada embolicada a la sortida d’un córner en el darrer minut del primer temps n’ha nascut el gol del Vila-real. Ekambi ha definit després d’una acció que el VAR ha revisat amb suspens i nerviosisme durant alguns minuts abans d’acabar validant la diana, la primera d’un equip visitant a l’RCDE Stadium aquesta temporada. Una autèntica gerra d’aigua freda per un Espanyol molt superior que s’ha trobat amb un inmerescut empat al descans.

A la represa, bé fos per l’efecte anímic del gol en uns i altres o bé perquè el Vila-real ha decidit donar un pas endavant i l’Espanyol ha afluixat el ritme, el partit s’ha equilibrat. Ja no era un monòleg dels blanc-i-blaus, sinó un intercanvi de cops. Al contrari del que es podia esperar, el Vila-real no només no ha acusat el desgast, sinó que s’ha anat recuperant i creixent al llarg del partit. Ha estat l’Espanyol l’equip que semblava més desgastat al llarg d’un segon temps on ho han seguit intentant, però sense la mateixa claredat d’idees. Amb el pas dels minuts, els blanc-i-blaus han anat trobant més dificultats per atacar un Vila-real que s’ho ha cregut i ha sabut acabar el partit en camp rival. Però fins i tot en aquest nou escenari, on semblava que l’Espanyol era qui més lluny tenia el segon, l’equip blanc-i-blau s’ha sabut refer. En un atac per la dreta, els locals han trobat una centrada que Darder, arribant des de la segona línia al cor de l’àrea, ha aconseguit enviar a gol. Segon torpede i el Vila-real, per fi, enfonsat. Els groguets, malgrat tot, han venut cara la seva pell: pocs minuts després, Gerard Moreno s’ha quedat sol davant Diego López. Una acció que tants cops havia protagonitzat en aquest mateix estadi, que aquest cop ha emmudit quan ha vist el seu fill pròdig tant a prop d’empatar. Però aquest cop, el premi ha estat pel porter, que s’ha guanyat una merescuda ovació després de tallar-li el pas. Ja al temps afegit ha arribat la sentència, el torpede definitiu, obra de Piatti. Ja no hi ha submarí que es resisteixi a aquest Espanyol, que marxarà a l’aturada per seleccions amb un gran somriure d’orella a orella.