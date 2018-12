El derbi barceloní porta la millor entrada del curs a l’RCDE Stadium

El derbi barceloní ha portat, com és habitual cada curs, la millor entrada a l'RCDE Stadium, que s'ha vestit de gala per rebre el rival ciutadà. 24.037 espectadors, gairebé 1.000 més que en els dos derbis del curs passat, han acudit al feu espanyolista i han millorat la que, fins ara, era la millor entrada de l'actual temporada, els 22.258 seguidors que van presenciar l'altre derbi català a Cornellà-El Prat aquesta temporada, contra el Girona. Una xifra, això sí, força allunyada dels desitjos de Rubi, que havia demanat uns 30.000 espectadors. El club blanc-i-blau va vendre unes 5.000 entrades als seus socis i hi han acudit uns 19.000 abonats.

L'afició de l'Espanyol ha rebut el seu equip amb una gran pancarta situada a la grada d'animació: "Hereus d'una història", amb els rostres de Zamora, Canito, Lauridsen, Tamudo i Marañón i els cinc escuts que ha tingut l'entitat al llarg de la seva història. La Penya Juvenil n'ha exhibit una altra: "Desperta Ferro". A la grada han predominat els colors blanc-i-blaus, però també també ha sigut força abundant la presència de banderes espanyoles repartides per pràcticament totes les zones de la graderia, a excepció de la grada d'animació, on ja fa temps que impedeixen exhibir banderes polítiques. Des d'aquella zona, això sí, s'han sentit alguns insults recurrents en els derbis.

L'ambient a l'RCDE Stadium, animat pel joc de llums en els instants previs al partit, i que ha guanyat en intensitat amb la primera pilota tocada per Piqué, ha decaigut amb força amb el gol de Messi, que ha convertit l'eufòria en silenci. Dembélé, pocs instants després, i Suárez, just abans del descans, han acabat d'emmudir l'estadi blanc-i-blau. A la segona part, els insults s'han repetit i s'han centrat, sobretot, en Gerard Piqué. Força espectadors han abandonat l'estadi espanyolista des del descans.