El Panda convida a una ronda més pel seu aniversari

L’RCDE Stadium va cantar-li “aniversari feliç”, i Borja Iglesias va bufar les espelmes. El dia que complia 26 anys, el gallec va decidir celebrar-ho marcant dos gols i provocant un penal contra un Vila-real (3-1) amb el cap posat a la Lliga. Els blanc-i-blaus, rumb als quarts de final en una setmana on han pogut comprovar que la Copa és una competició trepidant on qualsevol escenari és possible.

Una setmana després de protagonitzar un partit del tot boig, Espanyol va sortir amb una alineació força reconeixible tot i la presència d’alguns joves. Luis García va apostar per una alineació que semblava digna d’un equip format per pares i fills, ja que cinc jugadors no baixaven dels 30 anys i altres sis no superaven els 23. La idea era clara: l’experiència dels veterans per apuntalar la defensa i la desimboltura i la inconsciència dels més novells per allargar l’equip amb veloços contracops. Certament, el tècnic visitant va plantejar un onze pensant en la Lliga. Però encara que al conjunt groguet la Copa li fes especial nosa, a l’RCDE Stadium, com ja va fer a la Ceràmica, no la va despreciar. En els primers minuts va quedar clar que a joves com Raba, Pedraza o Chuckwueze no els preocupa res més que el partit que afrontaven. Tots ells van apropar-se amb perill a la porteria de Roberto, deixant clar que el Vila-real no entregarien la rendició a les primeres de canvi.

L’Espanyol va voler més pilota, però el partit va estar més obert del que hauria desitjat. Un mal que ve arrossegant des de fa mesos l’equip de Rubi, que ha deixat de fer algunes de les coses que el van portar a brillar a l’inici de curs. Tot i les indecisions i les pèrdues, el conjunt espanyolista va anar trobant poc a poc a Borja Iglesias, que va ficar-se l’equip a les esquenes i va fer de líder. El gallec, desplegant la faceta de treballador nat, va tirar del carro amb aquella feina poc vistosa però necessària, consistent en lluitar cada pilota, sovint caient a bandes i estirant l’equip uns quants metres. Dins de l’àrea va aparèixer poc, però quan ho va fer, va resultar decisiu. Primer, per rematar alt una gran passada alta de Darder. Després, per forçar un clar penal on Castaño va pecar d’inexperimentat i que va servir perquè Piatti obrís la llauna. Només tres minuts després, el murri Puado va pispar la cartera a Layún, que va cometre un penal de juvenil que, aquest cop sí, va transformar el Panda. Desena diana del gallec aquest curs el dia que celebrava 26 anys.

Amb el 2-0, l’Espanyol va creure’s amb l’eliminatòria sentenciada. Un greu error que ja va cometre a l’anada, amb el 0-2, i que va estar a punt de pagar molt car. Ja ho havia avisat Rubi a la prèvia: el seu és un equip capaç del millor, però també del pitjor. Quan el Vila-real semblava contra les cordes, va tornar a reviure amb un gran gol de Chuckwueze, que va disfressar-se de Robben per culminar una diagonal des de la dreta amb un xut creuat al segon pal. L’emoció de la Copa, capaç de canviar l’escenari en qüestió de segons, va tornar a planar sobre un RCDE Stadium que fa molt que no veu un partit plàcid. No ho va permetre el Vila-real, que a la segona part va sortir disposat a alimentar el nerviosisme del públic local, que va protagonitzar l’assistència més baixa de la temporada.

David López i Pedrosa, lesionats

Només s’havien disputat uns segons de la represa i Pedraza ja havia exigit Roberto, que poc després va seguir amb la mirada una espectacular falta de Layún al travesser. L’Espanyol no tenia el partit controlat ni de bon tros. El Vila-real en tenia prou amb un gol per enviar el partit a la pròrroga, i va mostrar les seves intencions donant entrada a un Gerard Moreno que, si en sap d’alguna cosa, és de marcar gols a Cornellà-El Prat. Ahir, però, no era la nit del perpetuenc, sinó la del nou home gol blanc-i-blau, un Panda que va tornar a tirar d’olfacte per tancar els dubtes amb el tercer. Gol d’oportunista rematant un córner al segon pal per posar la directa cap als quarts de final. La pitjor notícia, els contratemps en forma de lesió de Pedrosa i David López que deixen tocada la defensa.