Rubi: "Hem d'estar més fins en els contracops del tram final del partit"

Per seguir sent un dels equips revelació de la Lliga cal seguir puntuant. Ho té clar, Rubi, que ha parlat en la prèvia de la visita a un Rayo Vallecano que compta els partits disputats a casa per derrotes. El tècnic blanc-i-blau ha celebrat que estiguin despertant elogis entre els rivals, fins al punt que creu que pot arribar a jugar a favor seu: "Si ho sabem gestionar és bo. Jugar amb excés de respecte per un rival és erroni, i si ens en tenen molt, és positiu. Però per mantenir això hem d'aconseguir més victòries".

L'entrenador de l'Espanyol no s'ha mostrat "gaire preocupat" per les múltiples ocasions clares desaprofitades, però sí que ha volgut llançar un missatge als seus jugadors: "Hem d'intentar estar més fins en els contracops del final del partit. Et treus de sobre el patiment dels últims minuts, perquè pateixes pel marcador quan has tingut ocasions clares".

Al tècnic li han preguntat què creu que els falta per guanyar fora de casa, i ha deixat clar que en els tres partits disputats no ha vist un mal Espanyol: "Han sigut tres partits molt diferents. A Vigo va ser un partit igualat, l'empat va ser just. A Vitòria són cinc minuts que ho tiren tot per terra sense estar malament. A Madrid ens podíem haver posat per davant i, al final, empatar. Quan hem pogut hem colpejat, però la clau està més en facetes defensives que no pas ofensives fora de casa".

Tornar a l'estadi espanyolista amb tres punts més al sarró, ha confessat, seria un reforç anímic per a l'afició: "Hem guanyat els tres de casa, vull veure'ns encadenant una victòria fora, és un gran reclam per a la gent. Sabíem que el Bernabéu era de màxima dificultat. Ens faria molta il·lusió tornar amb tres punts". Rubi també s'ha referit als canvis a l'onze: "Per a mi és molt important mantenir tots els jugadors endollats. No sóc de mantenir un onze fix. A mitjà termini serà un problema benvingut per l'entrenador. Tothom es mereix jugar".

Rubi, que segueix sense poder comptar amb David López, lesionat, ha deixat fora de la llista Pipa i Adrià Pedrosa. Sí que són a la llista Javi López i Puado, a més d'un Baptistao que, malgrat arrossegar molèsties, ha entrat a la convocatòria per viatjar a Vallecas.