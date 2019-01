Rubi: "Si entens la situació econòmica de l'Espanyol, no pots demanar reforços"

El tècnic de l'Espanyol, Rubi, afronta amb ganes i optimisme l'eliminatòria de vuitens de final que enfrontarà el seu equip amb el Vila-real. Sobre el moment pel qual passa el pròxim rival a la Copa, Rubi ha advertit que no creu que la irregularitat mostrada a la Lliga pugui alterar el rendiment en aquesta competició: "El nostre equip es confondria si pensa que el Vila-real ens donarà facilitats per estar passant una situació complicada a la Lliga. Conec bé el seu entrenador i tenen una gran plantilla. Serà un partit difícil, ells no l'afrontaran amb relaxació".

El tècnic també ha recordat que sap la importància que té la Copa per a aquest club. "No hi ha amistosos per a aquest cos tècnic, per mi la importància del partit és total, com si fos de Lliga". Quant a la possibilitat de reforçar-se al mercat, Rubi ha explicat que "si entens la situació econòmica, no pots demanar incorporacions. El tema serà que potser un dia es dona una situació diferent, jo estic centrat en els jugadors que tinc ara". El preparador maresmenc, això sí, ha reconegut que "el club sap què pensa l'entrenador que podem millorar com a equip dins d'uns paràmetres concrets".

A l'entrenador espanyolista li han tornat a preguntar pel VAR: "Hi ha hagut moments en què m'ha sabut greu fins i tot queixar-me en calent, però són situacions que hem viscut tots. La meva fe en el VAR es manté intacta, però hi seguirà havent polèmiques. Redueix errors, però una altra cosa és que potser el criteri hagi anat canviant i s'intervingui menys ara, i això ens ha despistat a tots, però cal entendre que hi és per fer com més justícia millor".

Preguntat per si creu que la Copa pot suposar una càrrega física afegida, Rubi considera que el fet d'haver descansat per Nadal suposa una ajuda que els hauria de permetre afrontar les dues competicions sense problemes: "Venim de descansar uns dies, em preocupa poc el fet de cremar jugadors. Els veig frescos, tots tenen ganes de jugar. Hem d'anar una mica a curt termini, ens interessa guanyar i superar l'eliminatòria. Ha de ser la nostra prioritat per a aquest partit".

Sobre l'estat anímic de Baptistão, Rubi ha comentat que "va ser un moment concret que va estar molt afectat, però des del primer entrenament posterior l'hem vist molt bé, molt implicat com sempre i amb moltes ganes de jugar. Va ser una situació puntual que no l'ha afectat en el rendiment dels entrenaments".

Rubi ha deixat fora de la llista Javi López, per decisió tècnica, i Mario Hermoso i Sergio García, per lesió. Granero i Álex López, que no van entrar en l'última convocatòria de Lliga per sanció i decisió tècnica, respectivament, són les novetats d'aquesta llista. La convocatòria és de 19 jugadors i aquest dimecres en descartarà un més.