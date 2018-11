Rubi: "L’equip sempre anirà a guanyar, aquesta serà sempre la mentalitat"

"Hem competit com un equip gran. És un dels dies que estic més orgullosos del meu equip. S’ha vist un gran partit, marxem orgullosos però tristos", ha explicat Rubi després que l'Espanyol caigués derrotat per la mínima al camp del Sevilla (2-1). El preparador espanyolista ha celebrat l'actitud amb la qual ha afrontat el seu equip una cita d'alt nivell: "Per mi l’equip sempre anirà a guanyar i aquesta serà sempre la mentalitat". El tècnic ha justificat els canvis, ofensius, argumentant que considerava que així podien "fer el segon".

Preguntat per les possibilitats del seu equip d'acabar el curs en posicions nobles, Rubi ha explicat que veu els seus homes "competint" per estar allà després d'un terç de Lliga. "Però hi ha transatlàntics per darrere, a veure fins quan podem aguantar. A dia d’avui no estem sent excessivament inferiors a ningú", ha puntualitzat. El maresmenc ha defensat el pla de partit plantejat al Sánchez Pizjuán: " Jo crec que ens ha sortit bé, però aguantar 90 minuts i no marcar en algunes de les ocasions podríem haver finalitzat millor. Crec que s'ha vist un gran Espanyol. Hem competit de tu a tu amb un equip de més pressupost".

Rubi ha apuntat que, fins al gol de l'empat, que ha arribat de córner, "estava tot bastant controlat. El partit estava anant on nosaltres volíem i ha arribat el córner. Després, en l'anada i tornada podríem haver fet l'1-2, però ens han fet el 2-1". Preguntat pel possible penal sobre Sergio García, el tècnic ha reconegut que "o hi ha falta o s'ha tirat". " El que tinc clar és que el defensa en cap moment ha tocat la pilota. S'ha revisat ho respectem i ho acceptem esportivament", ha afegit.