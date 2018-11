Melendo: "Rubi ens ensenya a jugar al nostre estil a tot arreu i plasmar la idea que tenim"

Óscar Melendo, titular al Sánchez Pizjuán diumenge passat, ha comparegut a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Dani Jarque per explicar les seves sensacions en aquest inici de temporada. "Ens queda una sensació agredolça. No vam ser els mateixos a la segona part que a la primera. Va faltar-nos anar a buscar el 0-2. Tot i així, vam tenir oportunitats i no vam sentenciar. Això és el futbol, si perdones et poden remuntar", ha apuntat sobre la derrota a Sevilla. En aquell partit, el VAR va intervenir de forma decisiva. Melendo, però, prefereix "no opinar". "Per mi és penal perquè Mercado atropella Sergio García. El que no entenc és que no es revisi una jugada com aquesta, però tinc clar que a vegades et pot afavorir, però també et pot perjudicar".

El jove migcampista ha valorat positivament que la lliga estigui sent "molt competitiva i igualada". "Als rivals els costa guanyar fora de casa. En el nostre cas, moltes vegades hem tingut l'oportunitat de fer el 0-2 i ens han acabat empatant". Melendo, malgrat tot, defensa que tot i les derrotes a domicili, n'han marxat amb bones sensacions: "El míster ens ensenya a jugar al nostre estil a tot arreu i plasmar la idea que tenim. Hem fet grans partits contra grans rivals i en grans estadis".

Melendo també s'ha referit a les funcions va haver de desenvolupar a Sevilla: "Vaig estar sobre Banega. En atac, es tractava d'iniciar contracops i fer conduccions ràpides. M'agradaria seguir tenint aquests minuts. La meva filosofia és treballar i donar el màxim sempre".