Pau torna al camp on va preferir ser passat a tenir futur

Estava cridat a marcar una etapa a Cornellà-El Prat, defensant els colors del club de casa seva, però Pau López va escollir un destí diferent. El porter gironí, que visitarà aquesta tarda per primer cop el seu antic equip (16.15 h, BeIN LaLiga), ho farà amb la samarreta d’un Betis on va marxar per sentir-se estimat i ser protagonista. L'última vegada que va trepitjar la gespa del feu blanc-i-blau va ser en la jornada 37 de la temporada passada, contra el Màlaga, en què es va quedar a la banqueta després de deu titularitats. Havia de ser un curs en què es reconciliés amb l’entitat, però res més lluny de la realitat, el gironí ja feia mesos que havia pres una decisió. La tardana oferta i el tracte d’alguns responsables del club per renovar no el van satisfer. I això, unit a l’allargada ombra de Diego López, la gran aposta sota pals, van portar a Pau a preferir ser passat en un club en què estava cridat a ser el futur. La seva polèmica sortida -no va deixar cap euro a les butxaques del club- no va agradar a una afició que avui probablement el rebi amb xiulets.

“No marxo per diners, era un tema de sentir-me a gust i valorat”, va apuntar el porter el dia del seu comiat. Aleshores, el gironí va acusar a qui en aquell moment era el director esportiu, Jordi Lardín, d’una gestió “que no ha estat la correcta”. El principal error comès pel club -no únicament atribuïble a Lardín- va ser no blindar-lo quan va tenir l’ocasió. Pau va firmar el primer contracte amb el primer equip el 2014, per quatre cursos. Els primers contactes formals per renovar-lo, però, no van arribar fins a l’octubre del 2017, i la primera oferta, al novembre. “Era una proposta de suplent i per necessitat, per aclamació popular”, explicaven a l’ARA fonts de l’entorn del jugador, insatisfet amb una oferta pròxima al voltant del milió d’euros que va declinar. El malestar del jugador venia d’uns mesos abans. Primer, va veure’s empès a sortir cedit per l’arribada de Diego i Roberto l’estiu del 2016. Després, el març del 2017, l’Espanyol no va accedir a acceptar l’oferta presentada pel Tottenham de dos milions (els londinencs tenien una opció de compra per valor de 7 milions). “Encara no he parlat amb el club, no m’han dit res, però estic obert a renovar”, va dir a l’agost. Aquell mateix estiu, va assegurar més tard, hauria acceptat renovar per una quantitat molt més baixa de la que li van proposar al novembre. En lloc d’això, el club el va convidar a sortir al Brighton, que acabava de pujar a la Premier i oferia una quantitat similar. Aquella, va reconèixer, va ser l’única trucada que va rebre en tot l’estiu. “Em deien que no volien que estigués aquí”, va dir el porter, que no va fer vacances per unir-se a la pretemporada després de disputar l’Eurocopa sub-21. Pau, però, va refusar sortir i es va quedar a Barcelona perquè esperava un fill i perquè, amb Diego lesionat, l’Espanyol seria l’únic lloc on començaria sent titular.

Consolidat amb Quique i el Betis

Amb Quique Sánchez Flores va arrencar el curs sent titular i, malgrat que els dirigents del club van intentar posar una data límit a l’espera d’una resposta, amenaçant amb relegar-lo a la banqueta -decisió que el tècnic madrileny no va prendre fins al 20 de gener-, Pau va seguir sota pals i es va consolidar com un porter de garanties que cada dia apujava el seu valor. L’ambient a l’RCDE Stadium es va enrarir: tot i una pancarta al lateral del camp -“Pau no ens deixis, t’estimem”-, part de l’afició va xiular-lo per no haver renovat i fer créixer les opcions de deixar el club gratis a l’estiu. L’1 de febrer va comunicar a Òscar Perarnau la seva decisió de no seguir al club.

“Al Betis m’han fet sentir com a casa. Mai m’havien tractat d’aquesta manera a l'arribar a un club”, va afirmar en la seva presentació amb el conjunt andalús, per enviar un missatge a l’Espanyol que no necessitava gaires interpretacions. Pau, que no ha tancat la porta a tornar en un futur, ha seguit creixent al Benito Villamarín, on ha encaixat 17 gols en els 15 partits disputats a la Lliga i l’Europa League, tres menys dels 20 que ha rebut Diego López en els mateixos duels a l’Espanyol. Unes actuacions que el van ajudar a ser internacional absolut al novembre. El gironí registra un 71,6% d’aturades per xut rebut, per un 68,6% del gallec, a qui han xutat més (48 aturades per 43 de Pau). Tots dos es retrobaran aquesta tarda en un duel que també serà especial per a altres bètics amb passat blanc-i-blau: Bartra, Feddal, Tello i Sidnei. Amenaces conegudes en un Betis a l’alça que vol protagonitzar la cinquena derrota consecutiva dels blanc-i-blaus.