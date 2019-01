L'Espanyol cedeix Pipa al Nàstic

L'Espanyol i el Nàstic han tancat la cessió de Gonzalo Ávila 'Pipa', lateral dret de 20 anys que vol més minuts després d'un primer tram de curs a l'ombra de Javi López i Roberto Rosales. El lateral d'Esparreguera, format al planter blanc-i-blau, encara no s'ha estrenat en partit oficial aquesta temporada en la que està sent la seva estrena a Primera Divisió. Sí que ho va fer durant la temporada, però des dels amistosos de l'estiu no ha tornat a participar. Rubi encara el veu verd, i considera que la millor opció és deixar-lo sortir perquè tingui més rodatge.

El lateral dret, de fet, només ha entrat en tres convocatòries (contra el Betis, en Lliga, i en els dos partits de Copa contra el Cadis), però no ha arribat a jugar cap minut. Pipa marxa a un Nàstic que ja el va demanar a l'estiu. Aleshores, però, l'Espanyol no va voler deixar-lo anar. Quique Martín ha donat el vistiplau a la direcció esportiva grana per afrontar la seva incorporació per cobrir una posició, la de lateral dret, mancada d'efectius per la baixa de llarga duració d'Iván López. Pipa, que arriba cedit al Nàstic fins al juny sense opció de compra, participarà aquest dimecres en la doble sessió d'entrenaments del conjunt grana.